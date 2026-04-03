Ford GT Mk IV: Σπάει τα χρονόμετρα και κυριαρχεί στην «Πράσινη Κόλαση» κατακτώντας μοναδικά ρεκόρ

Εδώ και πολλές δεκαετίες, το Nürburgring Nordschleife αποτελεί το απόλυτο πεδίο δοκιμών και μια «αμείλικτη» ασφάλτινη διαδρομή μήκους 20,7 km που ξεχωρίζει για τις απαιτητικές στροφές και τις χαρακτηριστικές υψομετρικές αλλαγές της. Γνωστή ως «Πράσινη Κόλαση» αποτελεί εδώ και πολλές γενιές το μέρος όπου δημιουργούνται θρύλοι και δοκιμάζονται τα όρια ανθρώπων και μηχανών.

Στη Ford Racing ο στόχος ήταν πάντα η ποσοτικοποίηση της απόδοσης και η πλήρη κατανόηση τόσο των ορίων. όσο και των πραγματικών δυνατοτήτων των οχημάτων της. Τώρα, με το Ford GT Mk IV, όλα τα παραπάνω συνδυάστηκαν, με αποτέλεσμα την επίτευξη μιας επίδοσης που γράφει το όνομα του εμβληματικού σπορ κουπέ στα βιβλία της ιστορίας.

Η χρονική συγκυρία που πραγματοποιήθηκε η επίδοση αυτή συμπίπτει με την ολοκλήρωση της παραγωγής της τελευταίας γενιάς του εμβληματικού Ford GT. Επίσης, σηματοδοτεί την επέτειο των 10 ετών από τότε που το Ford GT έκανε το ντεμπούτο του, εξασφαλίζοντας τη νίκη στην κατηγορία του στο Le Mans. Την ίδια στιγμή, έχουν περάσει 60 χρόνια από τότε που το θρυλικό GT40 ξεκίνησε την θρυλική σχέση της Ford με τον πιο διάσημο αγώνα αντοχής στον κόσμο. Και η κορυφαία αυτή επίδοση του Ford GT Mk IV στο Nürburgring Nordschleife αποτελεί τον ιδανικό τρόπο προκειμένου τιμηθεί αυτή η κληρονομιά.

Ρεκόρ και διακρίσεις για την Ford και το GT Mk IV στο Nürburgring Nordschleife

Με χρόνο 6:15.59, το GT Mk IV είναι τώρα το τρίτο πιο γρήγορο αυτοκίνητο στο Nürburgring Nordschleife και η Ford ο ταχύτερος κατασκευαστής από την Αμερική στη συγκεκριμένη πίστα. Αποτελώντας ένα όχημα για χρήση αποκλειστικά σε πίστα που κατατάσσεται στην κατηγορία των πρωτοτύπων, το Ford GT Mk IV είναι συγχρόνως το ταχύτερο αυτοκίνητο στην «Πράσινη Κόλαση» που διατίθεται αυτήν τη στιγμή προς αγορά. Όμως, οι διακρίσεις δεν σταματούν εδώ, καθώς με την επίδοση αυτή το Ford GT Mk IV είναι και το ταχύτερο όχημα στο «Ring» που τροφοδοτείται αποκλειστικά από κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Το συγκεκριμένο Ford GT Mk IV ένα από τα μόλις 67 αντίτυπα που έχουν προγραμματιστεί να κατασκευαστούν από την αμερικάνικη εταιρεία. Κάθε ένα από αυτά τα σπάνια «θηρία» παίρνει κίνηση από έναν ειδικά σχεδιασμένο κινητήρα EcoBoost, με διπλό τούρμπο και μέγιστη ισχύ που ξεπερνά τους 800 ίππους. Διαθέτει αγωνιστική ανάρτηση Adaptive Spool Valve (ASV) της Multimatic, μακρύτερο μεταξόνιο και ένα ειδικά κατασκευασμένο αγωνιστικό κιβώτιο ταχυτήτων. Το αμάξωμά από ανθρακονήματα και η ουρά τύπου duck-tail αποτελούν έργα τέχνης και είναι σχεδιασμένα για μέγιστη κάθετη δύναμη και ταχύτητα.

Για να τιθασεύσει το Ford GT Mk IV στην «Πράσινη Κόλαση», η αμερικανική εταιρεία αναζήτησε έναν οδηγό με εξαιρετικό οδηγικό ταλέντο και βαθιά γνώση της γερμανικής πίστας. Και αυτός ήταν ο εργοστασιακός οδηγός της Ford Racing, Frédéric Vervisch, o οποίος έχει κατακτήσει δύο φορές τη νίκη στον εξαντλητικό 24ωρο αγώνα του Nürburgring το 2019 και το 2022. Επίσης, έγραψε ιστορία ως ένας από τους πρώτους νικητές με τη νέα Mustang GT3 στον 24ώρο αγώνα Rolex Daytona το 2025.

«Η οδήγηση του GT Mk IV στο Nürburgring είναι μια εμπειρία που δεν μοιάζει με καμία άλλη», δήλωσε ο Frédéric Vervisch μετά τους μνημειώδεις γύρους του στην πίστα. «Είναι το απόλυτο όπλο, μια πραγματική προέκταση των θέλω σου, με άμεση και ακριβή απόκριση. Σε κάθε τμήμα της πίστας, το Ford GT Mk IV εμπνέει εμπιστοσύνη, επιτρέποντάς σου να πιέζεις στο όριο. Στην πίστα βιώνεις την ιστορία της και νιώθεις την απίστευτη ικανότητα των μηχανικών της Ford Racing που έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους για να κατασκευάσουν αυτό το όχημα. Το να κατακτήσουμε αυτά τα ρεκόρ είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα, μία απόδειξη του τι είναι δυνατό να καταφέρεις όταν το πάθος συναντά την ακρίβεια».

Το ρεκόρ στο Nürburgring με το καινοτόμο GT Mk IV αποτέλεσε μια ομαδική προσπάθεια, χάρη στην αμέριστη υποστήριξη συνεργατών της εταιρείας, όπως η Multimatic και η Michelin. Την ίδια στιγμή, αυτή η επιτυχία υπογραμμίζει την εντυπωσιακή ποικιλομορφία των οχημάτων υψηλών επιδόσεων που διαθέτει η Ford Racing – είτε πρόκειται για ειδικά κατασκευασμένα ηλεκτρικά μοντέλα είτε για αυτοκίνητα παραγωγής που εστιάζουν στην απόδοση στην πίστα – τα οποία ωθούν τα όρια της τεχνολογίας και αναδεικνύουν την δέσμευσή της στην καινοτομία. Όλες οι εμπειρίες και γνώσεις που αποκτώνται σε αυτές τις ακραίες προκλήσεις οδηγούν την Ford στη δημιουργία καλύτερων αυτοκινήτων για τους πελάτες της παγκοσμίως.

Δείτε τις επιδόσεις των οχημάτων της Ford στο Nürburgring:

• Ford GT Mk IV - 6:15.59 - Frédéric Vervisch

• Ford F-150 Lightning SuperTruck - 6:43.482 - Romain Dumas

• Ford Transit SuperVan 4.2 - 6:48.393 - Romain Dumas

• Ford Mustang GTD - 6:52.072 - Dirk Müller

Εκτός από τους απόλυτους χρόνους, η νέα αυτή επίδοση του Ford GT Mk IV στο Nürburgring υποδηλώνει για μία ακόμα φορά την ακλόνητη δέσμευση της Ford Racing στους αγώνες, στην καινοτομία και στην παροχή συναρπαστικών εμπειριών.

