Η αντίστροφη μέτρηση ξεκινά: Το CUPRA Raval αποκαλύπτεται στις 9 Απριλίου

Το CUPRA Raval, το μοντέλο που αναμένεται να σηματοδοτήσει ένα σημείο καμπής στη στρατηγική ηλεκτροκίνησης της μάρκας, θα παρουσιαστεί επίσημα στις 9 Απριλίου.

Λίγο πριν από την παγκόσμια πρεμιέρα του, το CUPRA Raval προαναγγέλλει μια νέα κατεύθυνση για τα ηλεκτρικά οχήματα. Ένα μοντέλο που συνδυάζει εντυπωσιακό σχεδιασμό, δυναμικές επιδόσεις και αντισυμβατικά χαρακτηριστικά, επαναπροσδιορίζοντας την έννοια ενός αστικού ηλεκτρικού αυτοκίνητου για μια νέα γενιά οδηγών. Πρόκειται για ένα αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο σχεδιασμένο να επανακαθορίσει την αστική κινητικότητα, ενσωματώνοντας το συναισθηματικό και challenger DNA της CUPRA.

Τους τελευταίους μήνες, μια καμουφλαρισμένη προ-παραγωγική έκδοση του CUPRA Raval έχει ήδη πραγματοποιήσει δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες, προσφέροντας σε επιλεγμένους προσκεκλημένους και συνεργάτες μια αποκλειστική πρώτη εμπειρία οδήγησης. Αναδεικνύοντας την εξαιρετική σπορ συμπεριφορά και τις επιδόσεις του, το μοντέλο απέδειξε τις δυναμικές του δυνατότητες και τον οδηγοκεντρικό χαρακτήρα του πριν από την επίσημη αποκάλυψή του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.