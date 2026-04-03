Η Hyundai διαθέτει νέους N Hyper φορτιστές στην πίστα αγώνων του Nürburgring

Η Hyundai Motor Company ανακοίνωσε τη διάθεση δύο N Hyper φορτιστών στην πίστα αγώνων του Nürburgring της Γερμανίας. Αυτή η πρωτοβουλία επιτρέπει στην Hyundai Motor να προσφέρει υπερταχεία φόρτιση για ηλεκτρικά (EV) οχήματα σε έναν από τους πιο φημισμένους χώρους του μηχανοκίνητου αθλητισμού στον κόσμο.

Οι φορτιστές N Hyper στο Nürburgring ενσαρκώνουν τη φιλοσοφία «Performance for All» της Hyundai N, καθιστώντας τις εμπειρίες υψηλών επιδόσεων ηλεκτρικών οχημάτων πιο προσιτές στους λάτρεις της οδήγησης.

«Η Hyundai έχει αποδείξει τις δυνατότητες των ηλεκτρικών της οχημάτων υψηλών επιδόσεων με τα IONIQ 5 N και IONIQ 6 N. Οι N Hyper φορτιστές αποτελούν μέρος των προσπαθειών μας να δημιουργήσουμε την απαραίτητη υποδομή για την πλήρη αξιοποίηση αυτού του δυναμικού. Ελπίζουμε ότι αυτό το ορόσημο θα δώσει τη δυνατότητα σε ακόμη περισσότερους λάτρεις των αυτοκινήτων να κατακτήσουν κάθε γωνιά αυτής της «Πράσινης Κόλασης», αξιοποιώντας πλήρως τις δυνατότητες της ηλεκτρικής απόδοσης. Η Hyundai παραμένει προσηλωμένη στη δημιουργία ενός οικοσυστήματος ηλεκτρικών οχημάτων υψηλών επιδόσεων για όλους, διασφαλίζοντας ότι η συγκίνηση της οδήγησης δεν θα σβήσει ποτέ ακόμη και στην εποχή της ηλεκτροκίνησης» δήλωσε ο κ. JooN Park, Vice President of N Management Group της Hyundai Motor Company.

Πώς βελτιώνει η Hyundai Motor την εμπειρία των ηλεκτρικών οχημάτων στο Nürburgring;

Στρατηγικά τοποθετημένοι στην είσοδο της διαδρομής Tourist Drive, οι N Hyper φορτιστές σηματοδοτούν τον πρώτο εξαιρετικά γρήγορο σταθμό φόρτισης της Hyundai στο συγκρότημα του Nürburgring. Φέρνοντας την υπερταχεία φόρτιση απευθείας στην πίστα, η Hyundai Motor διασφαλίζει ότι οι οδηγοί μπορούν να επαναφορτίζουν γρήγορα και να επιστρέφουν αμέσως στη δράση. Αυτή η αναβάθμιση της υποδομής υπογραμμίζει τη δέσμευση της Hyundai Motor να διατηρήσει τη συγκίνηση της οδήγησης ακόμη και στην εποχή της ηλεκτροκίνησης, εγγυώμενη αδιάλειπτη απόλαυση στην πίστα για όλους.

Ποιες είναι οι δυνατότητες των N Hyper φορτιστών ;

Η νέα εγκατάσταση έχει σχεδιαστεί τόσο για ταχύτητα όσο και αποτελεσματικότητα. Τα οφέλη για τον οδηγό περιλαμβάνουν:

• Ταυτόχρονη φόρτιση: Η εγκατάσταση διαθέτει δύο μονάδες με τέσσερα σημεία φόρτισης, επιτρέποντας τη φόρτιση έως και τεσσάρων οχημάτων ταυτόχρονα.

• Υπερταχείς ταχύτητες: Με μέγιστη ισχύ εξόδου DC 400 kW, τα IONIQ 5 N και IONIQ 6 N μπορούν να φτάσουν από 10% έως 80% σε περίπου 18 λεπτά (*υπό ιδανικές συνθήκες).

• Ελεύθερη πρόσβαση: Οι N Hyper φορτιστές είναι συμβατοί με όλα τα ηλεκτρικά μοντέλα όλων των μαρκών.

Οι N Hyper φορτιστές ξεκίνησαν την πιλοτική τους λειτουργία μέσα στο Μάρτιο του 2026 για να διασφαλιστεί ότι οι οδηγοί θα έχουν άμεση πρόσβαση στη νέα σεζόν της πίστας.

Μετά από μια πρώτη φάση βελτιστοποίησης των υπηρεσιών, οι κάτοχοι των IONIQ 5 N και IONIQ 6 N θα έχουν τη δυνατότητα δωρεάν φόρτισης μέσω της εφαρμογής Charge myHyundai για κινητά στην Ευρώπη ξεκινώντας από τον Απρίλιο του 2026.

Αυτή η πρωτοβουλία αποτελεί βασικό βήμα στον οδικό χάρτη της Hyundai Motor για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου οικοσυστήματος απόδοσης για την εποχή των ηλεκτρικών οχημάτων (EV). Μετά την εγκατάσταση του πρώτου σταθμού ταχείας φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα υψηλών επιδόσεων στο Inje Speedium στην Κορέα το 2023, η εταιρεία επεκτείνει τώρα την παγκόσμια υποδομή φόρτισης υψηλών επιδόσεων στο Nürburgring — την ίδια πίστα που ενέπνευσε τη μάρκα N.

Πηγή: skai.gr

