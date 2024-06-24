Το Πεκίνο επιθυμεί η ΕΕ να ακυρώσει τους προκαταρκτικούς δασμούς της στα κινεζικά ηλεκτρικά οχήματα πριν από τις 4 Ιουλίου, αναφέρει η κινεζική εφημερίδα Global Times, ύστερα από συμφωνία των δύο πλευρών να διεξαγάγουν νέες εμπορικές συνομιλίες.

Προσωρινοί δασμοί της ΕΕ έως και 38,1% σε εισαγόμενα, κινεζικής κατασκευής ηλεκτρικά οχήματα αναμένεται να τεθούν σε ισχύ από τις 4 Ιουλίου, καθώς οι Βρυξέλλες διεξάγουν έρευνα για, σύμφωνα με τις ίδιες, υπερβολικές και αθέμιτες επιδοτήσεις από το Πεκίνο σε κινεζικές εταιρείες κατασκευής ηλεκτροκίνητων οχημάτων.

Η Κίνα έχει επανειλημμένως ζητήσει από την ΕΕ να ματαιώσει την επιβολή των δασμών αυτών, εκφράζοντας προθυμία να διαπραγματευτεί. Το Πεκίνο δεν θέλει να εμπλακεί σε άλλον έναν πόλεμο δασμών, ενώ ακόμη υφίσταται συνέπειες από τους αμερικανικούς δασμούς στα προϊόντα της που επιβλήθηκαν από την κυβέρνηση Τραμπ, αλλά σημειώνει ότι θα λάβει όλα τα μέτρα για να προστατεύσει τις κινεζικές εταιρείες αν συμβεί κάτι τέτοιο.

Και οι δύο πλευρές συμφώνησαν να αρχίσουν συνομιλίες για τους δασμούς έπειτα από τηλεφωνική επαφή ανάμεσα στον Επίτροπο της ΕΕ Βάλντις Ντομπρόβσκις και τον Κινέζο υπουργό Εμπορίου Γουάνγκ Γουεντάο το Σάββατο κατά τη διάρκεια επίσκεψης στην Κίνα του υπουργού Οικονομίας της Γερμανίας Ρόμπερτ Χάμπεκ, ο οποίος δήλωσε ότι είναι "ανοιχτές" οι πόρτες για συνομιλίες.

Το καλύτερο αποτέλεσμα των συνομιλιών είναι η ΕΕ να ακυρώσει την απόφασή της για δασμούς πριν από την 4η Ιουλίου, ανέφερε αργά χθες το βράδυ η κινεζική εφημερίδα Global Times, επικαλούμενη παρατηρητές.

Οι ολοένα και πιο προστατευτικές κινήσεις της ΕΕ θα πυροδοτήσουν αντίμετρα από την Κίνα, πρόσθεσε η εφημερίδα, σημειώνοντας ότι μια κλιμάκωση των εμπορικών τριβών μπορεί να οδηγήσει μόνον σε αποτελέσματα που θα είναι επιζήμια και για τις δύο πλευρές.

Οι δασμοί αναμένεται να οριστικοποιηθούν στις 2 Νοεμβρίου κατά την ολοκλήρωση της έρευνας της ΕΕ για αθέμιτες επιδοτήσεις.

Η Κίνα έχει απορρίψει τις κατηγορίες για αθέμιτες επιδοτήσεις, λέγοντας ότι η ανάπτυξη της βιομηχανίας της ηλεκτρικών αυτοκινήτων είναι το αποτέλεσμα πλεονεκτημάτων στην τεχνολογία, την αγορά και τις αλυσίδες εφοδιασμού της βιομηχανίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.