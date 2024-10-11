Ένα εκατομμύριο και συνεχίζουμε: το εργοστάσιό μας στη Γάνδη κατακτά ένα σημαντικό ορόσημο για τη σειρά 40

Έχουν περάσει μόλις επτά χρόνια από τότε που οι συνάδελφοί μας στο εργοστάσιο παραγωγής της Γάνδης, στο Βέλγιο, συναρμολόγησαν το πρώτο μας XC40. Στις 9 Οκτωβρίου 2024, βγήκε από τη γραμμή παραγωγής το υπ’ αριθμόν 1.000.000 XC40/EX40. Πρόκειται για ένα ορόσημο που δείχνει τη συνεχιζόμενη επιτυχία του πολυχρηστικού premium SUV μας και εκφράζει τη στρατηγική μας να κατασκευάζουμε τα αυτοκίνητά μας εκεί όπου τα πωλούμε.



«Σήμερα περάσαμε ένα πολύ σημαντικό ορόσημο στην ιστορία της Volvo Car Gent και ανακοινώνω υπερήφανα ότι έχουμε παραγάγει το 1.000.000ό XC40/EX40 μας», δήλωσε ο Stefan Fesser (Στέφαν Φέσερ), Διευθυντής του Εργοστασίου της Γάνδης. «Με την εξειδικευμένη και άψογα καταρτισμένη ομάδα μας, υλοποιούμε τη στρατηγική μας για την ηλεκτροκίνηση, όπως φαίνεται και από το ότι έχουμε ήδη κατασκευάσει περισσότερες από 175.000 αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις αυτού του μοντέλου.»

Το Volvo XC40, το πρώτο compact premium SUV που φτιάξαμε ποτέ, παρουσιάστηκε τον Σεπτέμβριο του 2017 σε μία ειδική εκδήλωση στο Μιλάνο, στην Ιταλία. Έγινε αμέσως best-seller, κατακτώντας το υψηλού κύρους βραβείο του Ευρωπαϊκού Αυτοκινήτου της Χρονιάς για το 2018 – το πρώτο μοντέλο Volvo στην ιστορία που έφτασε σε αυτή τη διάκριση.

Από το 2020 και μετά, το XC40 άρχισε να διατίθεται και σε αμιγώς ηλεκτρική έκδοση. Όντας το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό Volvo που παράγεται σε μεγάλη κλίμακα, προλείανε το έδαφος ώστε η Volvo Cars να γίνει ένας από τους πρωτοπόρους στην κατηγορία των premium ηλεκτρικών. Το αυτοκίνητο είναι σχεδιασμένο για να βελτιώνεται διαρκώς μέσω ασύρματων (over-the-air) ενημερώσεων, ενώ εφοδιάζεται με ηλεκτροκινητήρες που έχουν εξελιχθεί από τη Volvo Cars.

Νωρίτερα φέτος, το αμιγώς ηλεκτρικό XC40 μετονομάστηκε σε EX40, όπως προβλέπει η στρατηγική μας για την ευθυγράμμιση των ονομάτων των αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων μας. Η τελευταία plug-in υβριδική έκδοση του XC40 κατασκευάστηκε το προηγούμενο έτος, ενώ το όνομα XC40 διατηρείται στην ήπια υβριδική έκδοση, η οποία εξακολουθεί να παράγεται.



Από την παρουσίασή του, το XC40 πήρε θέση ανάμεσα στα τρία μοντέλα μας με τις περισσότερες πωλήσεις. Το 2023, το XC40 ήταν το δεύτερο μοντέλο μας σε πωλήσεις (πίσω μόνο από το μεσαίο SUV XC60), θέση την οποία διατηρεί και για τους πρώτους εννέα μήνες του 2024.

Σήμερα, το EX40 είναι ένα από τα πέντε αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα που διαθέτουμε στην αγορά, ενώ με ακόμη πέντε αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα σε εξέλιξη, συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για τον πλήρη εξηλεκτρισμό μας. Έως το 2030, στόχος μας είναι το 90% όλων των Volvo που πωλούνται παγκοσμίως να μπαίνει στην πρίζα. Το 10% που απομένει θα αντιπροσωπεύει έναν περιορισμένο αριθμό ήπιων υβριδικών, εφόσον χρειαστεί.

Έναρξη μιας νέας εποχής

Η παρουσίαση του XC40 ήταν η αρχή μιας νέας εποχής για τη Γάνδη. Έχουμε πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις για να μετασχηματίσουμε τη Volvo Car Gent σε παγκόσμιο κόμβο εξαγωγών.

Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο εργοστάσιο της Γάνδης, αναβαθμίζοντάς το ώστε να ξεκινήσει να παράγει το δημοφιλές αμιγώς ηλεκτρικό EX30 από τις αρχές του 2025. Αυτό αποτελεί τμήμα μιας σημαντικής μακροπρόθεσμης δέσμευσης για επενδύσεις στην Ευρώπη.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.