Η Νορβηγία, γνωστή για τα τεράστια αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου στη Βόρεια Θάλασσα, έχει εδώ και καιρό χαράξει το δρόμο της μετάβασης από τα αυτοκίνητα με κινητήρα εσωτερικής καύσης στα ηλεκτροκίνητα.

Μια σταθερή δέσμη μέτρων για τη στήριξη της υιοθέτησης των ηλεκτρικών οχημάτων, από φορολογικές απαλλαγές έως μειωμένα τέλη, έχει πλέον φέρει τη χώρα στο κατώφλι της πλήρους εξάλειψης των βενζινοκίνητων και πετρελαιοκίνητων οχημάτων από την αγορά νέων αυτοκινήτων της.

Για ορισμένες από τις μεγάλες πόλεις της χώρας, περίπου το 30% του συνόλου των επιβατικών αυτοκινήτων που κυκλοφορούν στους δρόμους είναι πλέον πλήρως ηλεκτρικά (ΕV), σύμφωνα με την Ένωση EV της Νορβηγίας (NEVA), η οποία εκπροσωπεί τους ιδιοκτήτες ηλεκτρικών αυτοκινήτων στη χώρα. Το ποσοστό στην πρωτεύουσα Όσλο, εν τω μεταξύ, φτάνει το 40%.

Δεν αποτελεί, λοιπόν, έκπληξη το γεγονός ότι όταν στέκεσαι σε μια διάβαση στο κέντρο της πόλης του Όσλο βλέπεις να περνάνε συνεχώς ηλεκτροκίνητα οχήματα.

«Είναι πολύ ορατό. Και νομίζω ότι ορισμένοι άνθρωποι δεν έχουν καν συνειδητοποιήσει πόσο καλό είναι αυτό, επειδή συνέβη αρκετά γρήγορα», δήλωσε η Christina Bu, γενική γραμματέας της NEVA, στο CNBC κατά τη διάρκεια συνέντευξης στα γραφεία της Ένωσης στο Όσλο.

«Ο αέρας είναι καθαρότερος, υπάρχει περισσότερη ηρεμία και γενικά πρόκειται για μια αλλαγή που δεν έχει κοστίσει πραγματικά τόσο πολύ στους καταναλωτές. Στην πραγματικότητα αγαπούν την οδήγηση ενός EV και όλο αυτό λειτουργεί αρκετά καλά», πρόσθεσε η Bu.

Οι πωλήσεις EVs στη Νορβηγία αυξήθηκαν από λιγότερο από το 1% των συνολικών πωλήσεων αυτοκινήτων το 2010 σε 88,9% πέρυσι - και αυτή η τάση δεν δείχνει κανένα σημάδι επιβράδυνσης.

Τα στοιχεία που δημοσίευσε η Νορβηγική Δημόσια Διοίκηση Οδοποιίας, η οποία είναι υπεύθυνη για το εθνικό οδικό δίκτυο της χώρας, δείχνουν ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 93% των νέων αυτοκινήτων που πωλήθηκαν το 2025 μέχρι στιγμής.

Συγκριτικά, οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων αντιστοιχούσαν στο 15,4% του συνολικού μεριδίου αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης τους πρώτους μήνες του 2025.

Φορολογικά κίνητρα και δημόσιες υποδομές

Η υφυπουργός Μεταφορών της Νορβηγίας Cecilie Knibe Kroglund, δήλωσε ότι η επιτυχία της χώρας στη μετάβαση από τα αυτοκίνητα εσωτερικής καύσης οφείλεται στη μακροπρόθεσμη και συνεπή χάραξη πολιτικής.

«Έχουμε πολλά φορολογικά κίνητρα, καθώς και υποδομές, φυσικά», τόνισε η Kroglund κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο Όσλο.

Ορισμένα από τα κίνητρα της Νορβηγίας για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα περιλαμβάνουν απαλλαγή από τον ΦΠΑ, εκπτώσεις στα τέλη κυκλοφορίας και στάθμευσης και πρόσβαση σε λεωφορειολωρίδες. Η κυβέρνηση έχει επίσης επενδύσει σημαντικά σε δημόσιες υποδομές φόρτισης και πολλά νορβηγικά νοικοκυριά μπορούν να φορτίζουν τα αυτοκίνητά τους στο σπίτι.

Η Bu της NEVA, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η χώρα των περίπου 5,5 εκατομμυρίων κατοίκων, πέτυχε ένα νέο ηλεκτρικό ορόσημο με 10.000 γρήγορους φορτιστές σε εθνικό επίπεδο. Ωστόσο, η ανάπτυξη αυτών των σταθμών φόρτισης δεν ήταν η ίδια σε ολόκληρη τη χώρα, με πολύ περισσότερους εγκατεστημένους στο νότο σε σύγκριση με τον μακρινό βορρά.

Παρ' όλα αυτά, ο συνεχώς αυξανόμενος αριθμός σταθμών ταχείας φόρτισης έχει αψηφήσει τις ανησυχίες των επικριτών που είχαν προειδοποιήσει προηγουμένως ότι το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να μην είναι σε θέση να αντεπεξέλθει.

«Η Νορβηγία έχει εφαρμόσει ισχυρές πολιτικές εδώ και πολλά χρόνια. Δεν πρόκειται μόνο για φοροαπαλλαγές αλλά και για όλο και υψηλότερους φόρους στα αυτοκίνητα με κινητήρα εσωτερικής καύσης», επεσήμανε η Bu.

«Τα αυτοκίνητα που ρυπαίνουν, φορολογούνται στη Νορβηγία», πρόσθεσε.

Ωστόσο, το ταξίδι της Νορβηγίας προς την παγκόσμια πρωτοπορία στην υιοθέτηση των ηλεκτρικών οχημάτων έχει και τους επικριτές του.

Ορισμένοι, έχουν εκφράσει ανησυχίες σχετικά με τη δικαιοσύνη των κινήτρων της για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, λέγοντας ότι μπορούν να ωφελήσουν δυσανάλογα άτομα με υψηλότερο εισόδημα και ενδεχομένως να αποβούν εις βάρος άλλων, πιο βιώσιμων επιλογών μεταφοράς, όπως το περπάτημα και η ποδηλασία.

Η Νορβηγία, η οποία στοχεύει στην ουδετερότητα ως προς τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως το 2030, έχει επίσης αντιμετωπίσει ερωτήματα σχετικά με τον ρόλο της στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Η οικονομία της χώρας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα έσοδα από ορυκτά καύσιμα, δημιουργώντας μια αντίφαση με τις δηλωμένες πράσινες φιλοδοξίες της.

Τι ακολουθεί

Κοιτάζοντας μπροστά, η Kroglund ανέφερε ότι η χώρα σχεδιάζει να μεταβεί πλήρως σε ηλεκτρικά αστικά λεωφορεία το 2025, ενώ τα βαρέα οχήματα θα είναι κατά 75% ηλεκτρικά μέχρι το τέλος της δεκαετίας.

«Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι οι μεταφορές παίζουν ρόλο στην κλιματική αλλαγή. Νομίζω ότι το 30% της ρύπανσης προέρχεται από τον τομέα των μεταφορών, οπότε έπρεπε να κάνουμε κάτι για αυτό», σημείωσε χαρακτηριστικά.

