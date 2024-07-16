Αυτοκινητοβιομηχανία: Οι Κινέζοι χρησιμοποιούν εξελιγμένα ανθρωποειδή ρομπότ

Το μέλλον είναι εδώ. Σε μία αυτοματοποιημένη βιομηχανία παραγωγής αυτοκινήτων τεχνολογικά εξελιγμένα ανθρωποειδή ρομπότ κινούνται κατά μήκος των γραμμών παραγωγής, πραγματοποιώντας εργασίες που άλλοτε γίνονταν αποκλειστικά από ανθρώπους.

Οι εργασίες που πραγματοποιούνται από τα ρομπότ αρχίζουν από το γενικό ψηφιακό έλεγχο των οχημάτων, μέχρι την επιθεώρηση των ζωνών ασφαλείας, αλλά και το βίδωμα μεταλλικών ετικετών.

Όχι, δεν πρόκειται για μία σκηνή από ταινία επιστημονικής φαντασίας, αλλά για μία συνεργασία μεταξύ της εταιρίας ρομποτικής UBTECH με έδρα την Σεντζέν και της κινεζικής αυτοκινητοβιομηχανίας παραγωγής ηλεκτροκίνητων οχημάτων NIO, που αναδεικνύει την ταχεία ανάπτυξη της βιομηχανίας των ανθρωποειδών ρομπότ στην Κίνα.

Καθώς ο ανταγωνισμός αυξάνεται μεταξύ των διαφόρων τομέων βιομηχανικής παραγωγής, τα ανθρωποειδή ρομπότ ενσωματώνονται όλο και περισσότερο στην αυτοματοποιημένη διαδικασία παραγωγής καθοδηγώντας την πορεία των εξελίξεων.

UBTECH Humanoid Robot Walker S: Industrial Application Ability Training



UBTECH gradually trains the embodied intelligence-based "cerebellum" of its humanoid robot Walker S for diverse industrial manipulation tasks.



Video source: @UBTECHRobotics #robotics #tech #engineering pic.twitter.com/wys5TfEUdl — Wevolver (@WevolverApp) July 3, 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

