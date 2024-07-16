Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Το μέλλον είναι εδώ: Οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες χρησιμοποιούν εξελιγμένα ανθρωποειδή ρομπότ - Δείτε βίντεο

Ταχύτατα αναπτύσσεται η βιομηχανία των τεχνολογικά εξελιγμένων ανθρωποειδών ρομπότ αυτοματοποιώντας τη διαδικασία βιομηχανικής παραγωγής σε διάφορους τομείς

Αυτοκινητοβιομηχανία: Οι Κινέζοι χρησιμοποιούν εξελιγμένα ανθρωποειδή ρομπότ

Το μέλλον είναι εδώ. Σε μία αυτοματοποιημένη βιομηχανία παραγωγής αυτοκινήτων τεχνολογικά εξελιγμένα ανθρωποειδή ρομπότ κινούνται κατά μήκος των γραμμών παραγωγής, πραγματοποιώντας εργασίες που άλλοτε γίνονταν αποκλειστικά από ανθρώπους.

Οι εργασίες που πραγματοποιούνται από τα ρομπότ αρχίζουν από το γενικό ψηφιακό έλεγχο των οχημάτων, μέχρι την επιθεώρηση των ζωνών ασφαλείας, αλλά και το βίδωμα μεταλλικών ετικετών.

Όχι, δεν πρόκειται για μία σκηνή από ταινία επιστημονικής φαντασίας, αλλά για μία συνεργασία μεταξύ της εταιρίας ρομποτικής UBTECH με έδρα την Σεντζέν και της κινεζικής αυτοκινητοβιομηχανίας παραγωγής ηλεκτροκίνητων οχημάτων NIO, που αναδεικνύει την ταχεία ανάπτυξη της βιομηχανίας των ανθρωποειδών ρομπότ στην Κίνα.

Καθώς ο ανταγωνισμός αυξάνεται μεταξύ των διαφόρων τομέων βιομηχανικής παραγωγής, τα ανθρωποειδή ρομπότ ενσωματώνονται όλο και περισσότερο στην αυτοματοποιημένη διαδικασία παραγωγής καθοδηγώντας την πορεία των εξελίξεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κίνα αυτοκινητοβιομηχανία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
73 0 Bookmark