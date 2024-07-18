Νέο Volkswagen ID.7 Tourer και νέες εκδόσεις του ID.7

Η Kosmocar-Volkswagen ανακοινώνει την έναρξη διάθεσης στην ελληνική αγορά της έκδοσης ID.7 Pro S, με αυτονομία που αγγίζει τα 707 km και του πιο ισχυρού μοντέλου της Volkswagen που κατασκευάστηκε ποτέ, του ID.7 GTX.

Tο ID.7 αποτελεί την ηλεκτρική ναυαρχίδα στην ID. οικογένεια. Για πρώτη φορά η Volkswagen διαθέτει ένα ηλεκτρικό station wagon: το ID.7 Tourer & το ID.7 Tourer GTX.

Πρόκειται για το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό station wagon αυτοκίνητο της μάρκας στην μεσαία κατηγορία. Συνδυάζει τα πλεονεκτήματα των μηδενικών εκπομπών ρύπων με μεγάλη αυτονομία έως 685 km (μεικτός κύκλος, WLTP), ένα προηγμένο τεχνολογικά κόκπιτ, υψηλά επίπεδα άνεσης και εξαιρετική ευρυχωρία – καθιστώντας το ιδανικό «business car».

Το ID.7 Tourer διαφέρει σημαντικά από το τετράθυρο fastback στο πίσω μέρος. Η επιμηκυμένη γραμμή της οροφής και το εκλεπτυσμένο προφίλ είναι τα ιδιαίτερα βασικά σχεδιαστικά χαρακτηριστικά του ηλεκτρικού estate. Όσον αφορά το στυλ, το Tourer είναι μια συγχώνευση ενός κλασικού station όπως το Passat και ενός δυναμικού shooting brake, όπως το Arteon.

Χάρη στο αυξημένο ύψος του πίσω μέρος του, ο όγκος του χώρου αποσκευών είναι ακόμη μεγαλύτερος από αυτόν του sedan: με πέντε επιβάτες το ID.7 Tourer διαθέτει έως και 605 λίτρα για τις αποσκευές (με την πλάτη του πίσω καθίσματος σε θέση φόρτωσης). Όταν η φόρτωση γίνεται μέχρι τις πλάτες των εμπρός καθισμάτων και μέχρι την οροφή, η χωρητικότητα αυξάνεται σε έως και τα 1.714 λίτρα, υπογραμμίζοντας το πλεονέκτημα του βελτιστοποιημένου σχεδιασμού του αυτοκινήτου.

Στο νέο ID.7 Tourer η Volkswagen υιοθετεί τα στοιχεία άνεσης της premium κατηγορίας μέσα από διάφορα εξελιγμένα χαρακτηριστικά, όπως είναι οι αεραγωγοί που λειτουργούν αυτόματα με μικρά μοτέρ ελέγχου και τα καθίσματα ergoActive, με νέα λειτουργία μασάζ σημείων πίεσης και αυτόματο κλιματισμό. Μια άλλη καινοτομία είναι η πανοραμική ηλιοροφή με smart glass – τα επίπεδα κρυστάλλου της μπορούν να μεταβληθούν ηλεκτροχρωμικά αλλάζοντας αντίστοιχα την διαπερατότητα της. Η εφαρμογή Wellness In-Car είναι επίσης εντελώς νέα και επιτρέπει τη ρύθμιση διαφόρων λειτουργιών του αυτοκινήτου μέσω τριών προκαθορισμένων προγραμμάτων (Fresh Up, Calm Down και Power Break), τα οποία μπορούν να συμβάλουν στην ενίσχυση της ευεξίας κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Η Volkswagen προσφέρει δύο διαφορετικά μεγέθη μπαταριών για το ID.7 Tourer, το οποίο είναι εξοπλισμένο με ένα τελευταίας γενιάς σύστημα ηλεκτρικής κίνησης.

Η συμπαγής μονάδα κίνησης είναι εγκατεστημένη στο πίσω μέρος του οχήματος και αποδίδει 210 kW (286 PS) και ροπή 545 Nm.

H έκδοση Pro με ωφέλιμο ενεργειακό περιεχόμενο μπαταρίας 77kWh επιτρέπει αυτονομία έως 604 km (σε μεικτό κύκλο WLTP) με τελική ταχύτητα 180km/h και επιτάχυνση 0-100 σε μόλις 6,6¨.

Η κορυφαία έκδοση Pro S έχει ωφέλιμο ενεργειακό περιεχόμενο μπαταρίας 86kWh και αισθητά μεγαλύτερη αυτονομία έως 688 km (σε μεικτό κύκλο WLTP) με τελική ταχύτητα 180km/h και επιτάχυνση 0-100 σε 6,7¨.

Η μεγαλύτερη μπαταρία είναι σχεδιασμένη για μέγιστη ισχύ φόρτισης έως 200 kW σε σταθμούς ταχείας φόρτισης DC, ενώ η έκδοση Pro φτάνει τη μέγιστη ισχύ φόρτισης των 175 kW. Με αυτά το επίπεδα ισχύος, η μπαταρία μπορεί να επαναφορτιστεί από το 10 έως το 80% σε λιγότερο από 30 λεπτά.

Μαζί με το ID.7 GTX Tourer, το νέο ID.7 GTX είναι σήμερα το πιο ισχυρό ηλεκτρικό όχημα της Volkswagen. Αυτό το fastback επιταχύνει από στάση στα 100 km/h σε μόλις 5,4 (και 5,5 στο ID.7 Tourer GTX) δευτερόλεπτα και είναι συναρπαστικό να βιώνουν οι επιβαίνοντες τη δύναμη με την οποία τα 250 kW γίνονται διαθέσιμα από το ένα δευτερόλεπτο στο άλλο. Το ID.7 GTX μεταφέρει αβίαστα τη δύναμή του στο δρόμο χάρη στην ηλεκτρική τετρακίνηση με ηλεκτροκινητήρα στον εμπρός και πίσω άξονα.

Και το ID.7 GTX μπορεί να υπερηφανεύεται για την αυτονομία του που φτάνει τα 594 km, ενώ η αυτονομία του ισχυρότερου station wagon της Volkswagen που κατασκευάστηκε ποτέ φτάνει τα 583 km (μεικτός κύκλος, WLTP). Η μπαταρία των 2 GTX μπορεί να φορτιστεί με έως και 200 kW σε σταθμούς ταχείας φόρτισης DC. Στην πιο γρήγορη φόρτιση, η μπαταρία των 86 kWh φορτίζει από το 10 στο 80% σε μόλις 26 λεπτά.

Μέχρι τώρα, το ID.7 ήταν διαθέσιμο αποκλειστικά στην έκδοση Pro (77 kWh). Πλέον, το μοντέλο είναι διαθέσιμο και στην κορυφαία έκδοση ID.7 Pro S με μπαταρία ενεργειακής χωρητικότητας 86 kWh. Τα βασικά στοιχεία επιδόσεων του είναι: ισχύς 210 kW (286 PS), ροπή 545 Nm, επιτάχυνση από 0 έως 100 km/h σε 6,6 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα 180 km/h.

Με εντυπωσιακή αυτονομία που αγγίζει τα 707 km (WLTP), το ID.7 Pro S αναδεικνύει την καταλληλότητά του για ταξίδια μεγάλων αποστάσεων καλύπτοντας έτσι μεγάλες διαδρομές χωρίς καμία σχεδόν στάση. Και αν πάλι κριθεί απαραίτητη η φόρτιση κατά τη διαδρομή σε έναν ταχυφορτιστή, το ID.7 Pro S φτάνει τη μέγιστη ισχύ φόρτισης των 200 kW, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να φορτίσει σε λιγότερο από 26 λεπτά (10%-80%).



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.