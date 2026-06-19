Chery Park: Μια γιορτή για το αυτοκίνητο και την οικογένεια, έρχεται στις 20-21 Ιουνίου

Η συμπλήρωση ενός χρόνου δυναμικής παρουσίας της Chery στην ελληνική αγορά, είναι η κατάλληλη στιγμή για τη διοργάνωση του πρώτου της φεστιβάλ. Μια διήμερη εκδήλωση ανοιχτή στο κοινό, αφιερωμένη στο αυτοκίνητο, στην καινοτομία, στην οικογένεια και στη φύση.

Το Chery Park – The place of happiness θα λάβει χώρα το Σαββατοκύριακο 20 και 21 Ιουνίου 2026, στο εντυπωσιακό Glasshouse του Anassa City Events, πολύ κοντά στο κέντρο της Αθήνας. Εκεί, κάθε ενδιαφερόμενος θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει τη νέα εποχή Chery, να εξοικειωθεί με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid και να απολαύσει μια μέρα στη φύση, με δημιουργικές και ευχάριστες δραστηριότητες για όλη την οικογένεια.

Αυτό το Σαββατοκύριακο, από τις 10:00 ως τις 20:00, οι άνθρωποι της Chery θα βρίσκονται εκεί για να συστήσουν στο κοινό το νέο Chery Tiggo 7 Hybrid και όλα τα υπόλοιπα μοντέλα της εταιρείας, να λύσουν απορίες και βοηθήσουν στη διαδικασία εύρεσης ενός SUV που ταιριάζει απόλυτα στις ανάγκες και στο lifestyle του κάθε επισκέπτη.

Ένα ξεχωριστό διήμερο γεμάτο θετική ενέργεια, νέες εμπειρίες και επαφή με το μέλλον της αυτοκίνησης, είναι προ των πυλών. Τόσο για τους λάτρεις του αυτοκινήτου, όσο και για όσους απλώς αναζητούν μια διαφορετική εμπειρία για όλη την οικογένεια αυτό το Σαββατοκύριακο, ο προορισμός είναι κοινός: Το Chery Park, στο Glasshouse @ Anassa City Events, λ. Παναγιώτη Κανελλόπουλου 4, Αθήνα, 11527.

Στο Chery Park θα υπάρχουν όλα τα μοντέλα της Chery με δυνατότητα test drive, μέσω κράτησης στο chery.gr, ή επί τόπου (αναλόγως διαθεσιμότητας). Θα μπορεί ο καθένας να δοκιμάσει τον προσομοιωτή πρόσκρουσης του Ι.Ο.ΑΣ. Πάνος Μυλωνάς. Για τα παιδιά, θα γίνουν σεμινάρια μαγειρικής από το Kids Cooking Club την Κυριακή 11:30-14:30, ενώ όλο το διήμερο θα μπορούν να κάνουν face painting και να συμμετάσχουν στο Chery Football Experience. Φυσικά, οι δραστηριότητες, θα συνοδεύονται από snacks, αναψυκτικά και παγωτά.

Πηγή: skai.gr

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