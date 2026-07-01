Παξοί: Το χειμερινό πρόβλημα της συγκοινωνίας και οι δύσκολες μετακινήσεις

Οι Παξοί τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζουν έντονο πρόβλημα με τη σπάνια συγκοινωνία τους χειμερινούς μήνες.

Οι κάτοικοι του νησιού καλούνται να μεταβούν στην Ηγουμενίτσα πρώτα ώστε να καταφέρουν να διευθετήσουν τυχόν υποχρεώσεις τους στην Κέρκυρα. Τις περισσότερες φορές πρέπει μάλιστα να διανυκτερεύσουν στην Ηγουμενίτσα.

Δείτε περισσότερα στο ρεπορτάζ του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ που ακολουθεί:

Πηγή: skai.gr

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