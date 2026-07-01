Οι επιβάτες που αναχωρούν από το αεροδρόμιο της Βιέννης θα επιτρέπεται να μεταφέρουν έως και δύο λίτρα υγρού στις χειραποσκευές τους από την ερχόμενη Παρασκευή, αντί του προηγούμενου ορίου των 100 ml, ανακοίνωσε σήμερα η διοίκηση του αεροδρομίου της αυστριακής πρωτεύουσας.

«Από τις 3 Ιουλίου, υγρά με όγκο έως και δύο λίτρα μπορούν να μεταφέρονται σε χειραποσκευές», σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο αυτού του αεροδρομίου διέλευσης μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής Ευρώπης.

Οι περιορισμοί στις ποσότητες υγρού που μπορούν να φέρουν μαζί τους επιβάτες σε πτήσεις εισήχθησαν αρχικά το 2006 έπειτα από μια αποτραπείσα τρομοκρατική επίθεση για ανατίναξη ενός αεροπλάνου που πετούσε από το Λονδίνο προς τις Ηνωμένες Πολιτείες με αυτοσχέδια βόμβα, φτιαγμένη με υγρή ουσία.

Ωστόσο, σαρωτές νέας γενιάς, που εισάγονται σταδιακά σε αεροδρόμια, μπορούν να ανιχνεύσουν, μεταξύ άλλων, υγρά εκρηκτικά, εξαλείφοντας παράλληλα την ανάγκη των επιβατών να αδειάζουν τις τσάντες και τις αποσκευές τους.

Τα αεροδρόμια Χίθροου του Λονδίνου, Λινάτε και Μαλπένσα του Μιλάνου (μόνο για τον τερματικό σταθμό 1), για παράδειγμα, εφαρμόζουν ήδη αυτό το μέτρο.

Το αεροδρόμιο της Βιέννης έχει υποδεχτεί ρεκόρ 32,6 εκατομμυρίων επιβατών το 2025, σύμφωνα με τον φορέα εκμετάλλευσης Flughafen Wien.

Πηγή: skai.gr

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