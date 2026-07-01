Κυκλοφόρησε σήμερα το νέο τρέιλερ της πολυαναμενόμενης ταινίας «Οδύσσεια» του Christopher Nolan.

Το νέο υλικό από το μυθικό κινηματογραφικό έπος δίνει μια εντυπωσιακή πρώτη ματιά στον κόσμο της ταινίας, η οποία μεταφέρει για πρώτη φορά το ομηρικό έπος στις IMAX® κινηματογραφικές αίθουσες.

Η «Οδύσσεια» είναι ένα επικό action φιλμ γυρισμένο σε διάφορες τοποθεσίες- φυσικά και στην Ελλάδα- με ολοκαίνουργια τεχνολογία φιλμ IMAX®, και τον Christopher Nolan να δημιουργεί μια μοναδική κινηματογραφική εμπειρία βασισμένη στην αρχαία ελληνική γραμματεία.

Στην ταινία πρωταγωνιστούν οι Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson και Lupita Nyong’o, ενώ συμμετέχουν επίσης οι Zendaya και Charlize Theron.

Η ταινία είναι παραγωγή των Emma Thomas και Christopher Nolan για την εταιρεία τους Syncopy, με εκτελεστικό παραγωγό τον Thomas Hayslip.

Η «Οδύσσεια» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες παγκοσμίως στις 17 Ιουλίου 2026.



Πηγή: skai.gr

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