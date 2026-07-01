Οι αγριόχοιροι που αναστάτωσαν τα Σύβοτα

Δεκάδες καταγγελίες λουόμενων για την εμφάνιση αγριόχοιρων σε παραλία στα Σύβοτα, οδήγησαν τις αρμόδιες αρχές σε μια ασφαλή και δοκιμασμένη μέθοδο απομάκρυνσης των ζώων για να μη κινδυνεύσει κανείς.

Ένας μεγάλος περιφραγμένος χώρος, όπου μέσα βρίσκουν τροφή, δημιουργήθηκε κοντά στην παραλία. Στη συνέχεια, είδαμε τα ζώα που μπαίνουν εδώ να οδηγούνται σε βουνά της περιοχής, όπου μπορούν να βρουν τροφή και νερό μακριά από κατοικημένες περιοχές και καλλιέργειες.

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Πηγή: skai.gr

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