Η σταρ του γαλλικού κινηματογράφου Ιζαμπέλ Ατζανί, που δικαζόταν ξανά σήμερα στο Παρίσι για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, καταδικάστηκε σε φυλάκιση 10 μηνών με αναστολή και πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ.

Το Εφετείο του Παρισιού έκρινε ένοχη την ηθοποιό της «Βασίλισσας Μαργκό» αλλά της επέβαλε σημαντικά μικρότερη ποινή από εκείνη στην οποία είχε καταδικαστεί πρωτοδίκως: τον Δεκέμβριο του 2023 της είχε επιβληθεί φυλάκιση δύο ετών με αναστολή και πρόστιμο 250.000 ευρώ.

«Όλη αυτή η φασαρία για αυτό, η ποινική κύρωση μειώθηκε δραστικά», είπε ο Νταβίντ Λεπιντί, ένας από τους δικηγόρους της, δηλώνοντας ότι αν και «ανακουφισμένος» από την απόφαση, θα προσφύγει στο ακυρωτικό δικαστήριο.

Η 71χρονη ηθοποιός, δύο φορές υποψήφια για Όσκαρ για τις ταινίες «Η ιστορία της Αντέλ Ουγκό» και «Καμίλ Κλοντέλ», κρίθηκε ένοχη για εικονική δήλωση κατοικίας στην Πορτογαλία το 2016 και το 2017, για απόκρυψη ενός δανείου το 2013 και για μεταφορά ενός ποσού στις ΗΠΑ το 2014.

Στη δίκη, που ξεκίνησε τον Απρίλιο, η ηθοποιός, που κατά δήλωσή της πάσχει από «γραφειοκρατική φοβία», κατήγγειλε τις ενέργειες ενός εφοριακού ο οποίος της είχε υποσχεθεί ότι «θα έβαζε τάξη» στις υποθέσεις της.

«Ψευδώς, όπως όλα τα αρπακτικά που είχα την τύχη να συναντήσω στη ζωή μου», είπε, υποστηρίζοντας ότι «τιμωρείται επειδή την έκλεψαν» και είναι «ένοχη επειδή είναι θύμα».

«Θα είμαι ειλικρινής, ποτέ δεν συμπλήρωσα φορολογική δήλωση. Και ευτυχώς, επειδή αυτό θα ήταν καταστροφή», υποστήριξε επίσης, τονίζοντας ότι «δεν είναι κλέφτρα» αλλά είναι «το ιδανικό θήραμα» και «θύμα διαδοχικών απατών». Ισχυρίστηκε επίσης ότι δεν είναι ικανή να «οργανώσει» μια φορολογική απάτη. «Είμαι ανίκανη, δεν ξέρω να μετράω, δεν μ’ ενδιαφέρει να κατέχω το οτιδήποτε», είπε.

«Είναι προφανές ότι ήταν κάτοικος Γαλλίας και, περιστασιακά, ζούσε στην Πορτογαλία», εξήγησε από την πλευρά του ο δικηγόρος του δημοσίου, Ραλφ Μπουσιέρ. «Ένα άτομο του οποίου τα συμφέροντα βρίσκονται στη Γαλλία, οφείλει να υποβάλει δήλωση στη Γαλλία», είπε χαρακτηριστικά.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.