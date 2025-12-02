Τα προϊόντα με την ετικέτα Zara πωλούνται στη Ρωσία, παρά την επιμονή της ισπανικής εταιρείας Inditex, ιδιοκτήτριας της μάρκας, ότι έχει αποχωρήσει από τη χώρα και δεν έχει άμεσα σχέδια να επιστρέψει.

Ρούχα από μάρκες της Inditex, στις οποίες περιλαμβάνονται επίσης οι Bershka, Massimo Dutti και Stradivarius, εισάγονται στη Ρωσία για να πωληθούν στην τοπική αλυσίδα Tvoe, σύμφωνα με δηλώσεις της εταιρείας με έδρα τη Μόσχα.

Εννέα καταστήματα Tvoe, που μετονομάστηκαν σε «Tvoe n Ko», άρχισαν να πωλούν τα προϊόντα τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με αναρτήσεις της ρωσικής εταιρείας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δύο μήνες αφότου ο διευθύνων σύμβουλος της Inditex, Óscar García Maceiras, δήλωσε στους Financial Times ότι «σίγουρα δεν» υπήρχαν οι συνθήκες για την επιστροφή της εταιρείας στη Ρωσία. Σύμφωνα με τον ιστότοπο της Tvoe, τα προϊόντα πωλούνται πλέον σε 19 καταστήματα.

«Η συλλογή ανανεώνεται συνεχώς», έγραψε η Tvoe σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις 20 Νοεμβρίου. «Ένας λόγος για να την επισκέπτεστε πιο συχνά, ώστε να μην χάσετε σπάνια προϊόντα».

Τα είδη, τα οποία ταιριάζουν με τα προϊόντα Inditex από προηγούμενες σεζόν, φέρουν επίσημες ετικέτες Inditex και τιμές Inditex σε ευρώ, σύμφωνα με δημοσιεύσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Tvoe δημοσίευσε ένα teaser στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram τον Σεπτέμβριο, λέγοντας: « Zara, Oysho, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti είναι τώρα μαζί μας στα καταστήματα Tvoe. Μην το πείτε σε κανέναν, είναι μυστικό!».

Λίγες μέρες μετά την πλήρη εισβολή του Βλαντιμίρ Πούτιν στην Ουκρανία το 2022, η Inditex ανακοίνωσε «τη διακοπή» των δραστηριοτήτων της στη Ρωσία, που τότε ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά της. Οκτώ μήνες αργότερα, ανακοίνωσε ότι θα πουλούσε την επιχείρηση.

Τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους, η ρωσική εταιρεία Disco Club LLC υπέβαλε 18 «δηλώσεις συμμόρφωσης» για διάφορα είδη ρούχων και ανέφερε την Inditex ως προμηθευτή, σύμφωνα με τα ρωσικά τελωνειακά αρχεία. Οι δηλώσεις επιτρέπουν τη νόμιμη εισαγωγή εμπορευμάτων στη Ρωσία, αλλά δεν αποτελούν από μόνες τους αρχεία εισαγωγής.

Τα έγγραφα αναφέρουν τις μάρκες Inditex Zara, Bershka, Stradivarius, Pull & Bear, Massimo Dutti, Oysho, Lefties και Zara Home ως εμπορικά σήματα προϊόντων και περιγράφουν την Disco Club ως εγκεκριμένο αντιπρόσωπο της Inditex.

Σύμφωνα με τις ετικέτες, τα ενδύματα προορίζονταν για πώληση σε διάφορες χώρες της ΕΕ. Άλλα προϊόντα εισήχθησαν από την Κίνα, σύμφωνα με τις ετικέτες και τα τελωνειακά αρχεία.

Η Disco Club ιδρύθηκε από τον Burkhard Binder, έναν επιχειρηματία που συνίδρυσε έναν από τους μεγαλύτερους διαδικτυακούς λιανοπωλητές μόδας της Ρωσίας και εδρεύει στο Ντουμπάι.

Η Tvoe δήλωσε στους FT ότι, σύμφωνα με τις «συμφωνίες εμπιστευτικότητας» της εταιρείας, δεν μπορούσε να «παρέχει οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τις τρέχουσες συμβάσεις».

Ανέφερε ότι δεν είχε συνάψει καμία άμεση συμφωνία προμήθειας με εταιρείες του ομίλου Inditex. Η Disco Club, όπως ανέφερε, είχε παράσχει «εφάπαξ τεχνική υπηρεσία» στην εταιρεία.

Ο Binder δήλωσε ότι δεν εμπλέκεται πλέον στις «τρέχουσες επιχειρηματικές δραστηριότητες» της Disco Club και ότι δεν έχει εμπλακεί προσωπικά σε «οποιαδήποτε δραστηριότητα σχετική με τη διανομή των εμπορικών σημάτων της Inditex».

Ένας εκπρόσωπος της Inditex δήλωσε ότι η εταιρεία «δεν έχει χορηγήσει καμία εξουσιοδότηση σε καμία εταιρεία με την επωνυμία Disco Club LLC ή στον κ. Burkhard Binder για την εκτέλεση οποιασδήποτε δραστηριότητας εκ μέρους της».

Η Inditex είναι γνωστή για τον αυστηρό έλεγχο που ασκεί στο απόθεμά της και στην αλυσίδα εφοδιασμού της. Ο όμιλος κατέχει περίπου το 80% των καταστημάτων λιανικής πώλησης, ενώ τα υπόλοιπα λειτουργούν με συμφωνίες franchise σε χώρες όπου οι δραστηριότητες ενδέχεται να είναι πιο επικίνδυνες ή όπου οι ξένες μάρκες υποχρεούνται να συνεργάζονται με τοπικούς συνεργάτες.

Κατά τη διάρκεια του πολέμου με την Ουκρανία, η Ρωσία έχει αναπτύξει μια ακμάζουσα παράλληλη εισαγωγική δραστηριότητα, με την ρωσική κυβέρνηση να επιτρέπει στην πράξη μια παράλληλη αγορά για τις εισαγωγές δυτικών προϊόντων που δεν εισέρχονται πλέον στη χώρα μέσω των επίσημων καναλιών.

Η Inditex αρνήθηκε να σχολιάσει τον τρόπο με τον οποίο τα προϊόντα της εισέρχονται στη ρωσική αγορά.

«Η Inditex δεν σχολιάζει τρίτους που δεν σχετίζονται με τον όμιλό μας και που ενδέχεται να εμπορεύονται προϊόντα των εμπορικών σημάτων μας σε αγορές όπου δεν είμαστε παρόντες, όπως στην περίπτωση της Ρωσίας, όπου η Inditex δεν δραστηριοποιείται μετά την πώληση της επιχείρησής μας», ανέφερε η εταιρεία.

Πηγή: skai.gr

