Η Starbucks θα πληρώσει περισσότερα από 38 εκατομμύρια δολάρια σε μια συμφωνία που ανακοινώθηκε τη Δευτέρα από τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης Eric Adams, αφού ο κολοσσός του καφέ κατηγορήθηκε για παραβίαση του νόμου της Νέας Υόρκης για τα ωράρια εργασίας πάνω από μισό εκατομμύριο φορές από το 2021, σημειώνει το Axios.

Προηγήθηκε μια έρευνα του Τμήματος Προστασίας Καταναλωτών και Εργαζομένων της Νέας Υόρκης πριν τη μεγαλύτερη συμφωνία προστασίας των εργαζομένων στην ιστορία της πόλης, δήλωσε ο Adams στο X.

Περίπου 35 εκατομμύρια δολάρια θα δοθούν σε περισσότερους από 15.000 μπαρίστα της Νέας Υόρκης που παραπονέθηκαν ότι η εταιρεία δεν παρείχε σταθερά ωράρια και μείωσε αδιακρίτως τις ώρες εργασίας.

Η απόφαση απαιτεί από τη Starbucks να πληρώσει περίπου 3,4 εκατομμύρια δολάρια σε αστικές κυρώσεις στην πόλη.

«Δεν έχει σημασία πόσο μεγάλη είναι η επιχείρησή σας -αν παραβιάζετε τα δικαιώματα των εργαζομένων μας, θα πληρώσετε το τίμημα», δήλωσε ο Adams στο X.

Ο εκλεγμένος δήμαρχος της Νέας Υόρκης Zοράν Μαμντάνι και ο γερουσιαστής Μπέρνι Σάντερς, οι οποίοι έχουν εκφράσει την υποστήριξή τους στα συνδικάτα, ένωσαν τις δυνάμεις τους με μια ομάδα εργαζομένων της Starbucks που απεργούσαν για καλύτερους μισθούς και συνθήκες εργασίας.

«Στη Starbucks, δεσμευόμαστε να λειτουργούμε υπεύθυνα και σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες τοπικούς νόμους και κανονισμούς σε κάθε αγορά όπου δραστηριοποιούμαστε», ανέφερε η εταιρεία σε δήλωσή της.

«Αυτή η αποζημίωση αφορά τη συμμόρφωση, όχι τους μη καταβληθέντες μισθούς», δήλωσε η Starbucks. «Υποστηρίζουμε τον σκοπό του νόμου και παραμένουμε προσηλωμένοι στη συμμόρφωση, αλλά η πολυπλοκότητά του δημιουργεί πραγματικές προκλήσεις».



Πηγή: skai.gr

