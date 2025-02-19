Τον διορισμό του Παναγιώτη Σταμπουλίδη ως Δεύτερο Εκτελεστικού Μέλους του ΔΣ αποφάσισε το Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΣΕΔ) του Υπερταμείου (Ελληνική Εταιρεία Συμμέτοχων και Περιουσίας Α.Ε.).

Ο κ. Παναγιώτης Σταμπουλίδης θα έχει τετραετή θητεία με ισχύ από τις 17 Φεβρουαρίου 2025.

Η απόφαση αυτή είναι αποτέλεσμα ανοιχτής διαδικασίας για την ανανέωση ή την αντικατάσταση του Δεύτερου Εκτελεστικού Mέλους της εταιρείας με δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος προς υποψήφιους που δημοσιοποιήθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 2024.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τo ΣΕΔ πιστεύει ακράδαντα ότι ο κ. Σταμπουλίδης διαθέτει την απαιτούμενη και αναγκαία εμπειρία να ανταποκριθεί στα νέα του καθήκοντα ως πρώην στέλεχος του ΤΑΙΠΕΔ και Επικεφαλής της Μονάδας Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (PPF).

Αναμένεται να συνεισφέρει, μαζί με τον νέο CEO, στην ατζέντα μετασχηματισμού και απόδοσης του Υπερταμείου μετά τη συγχώνευσή του, ιδίως με το ΤΑΙΠΕΔ. Η νέα διοίκηση καλείται να υλοποιήσει το Στρατηγικό Σχέδιο που υποβλήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας στην Ελληνική Κυβέρνηση τον Νοέμβριο του 2024 και εγκρίθηκε αναλόγως. Το ΣΕΔ θεωρεί ότι το αποδεδειγμένο ιστορικό επιτυχιών, η δέσμευση και η σκληρή δουλειά του κ. Σταμπουλίδη θα ενισχύσουν τις δυνατότητες του Υπερταμείου να προσφέρει προστιθέμενη αξία και να συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας.

Ο κ. Σταμπουλίδης έχει διατελέσει: Εκτελεστικός Διευθυντής του ΤΑΙΠΕΔ, επικεφαλής του PPF (2021 - σήμερα), Προσωρινός Διευθύνων Σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ (2021), Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (2019-2021), COO της Garnet Mediterranean Project SA (2018-2019), Group Director of Business Development στην Megas Yeeros LLC (2016-2019), Διευθύνων Σύμβουλος της CMFO SA (2011-2016), Σύμβουλος επιστήμονας τροφίμων σε διάφορες εταιρείες (2011-2016). Επιπλέον, διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στο ΤΑΙΠΕΔ, στον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης (μέλος Επιτροπής Ελέγχου) και στον Οργανισμό Λιμένος Αλεξανδρούπολης.

Το CGC του εύχεται κάθε επιτυχία στην εκπλήρωση των νέων του καθηκόντων, καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.