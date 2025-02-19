Τις προβλέψεις του μνημονίου συνεργασίας Ελλάδας-Αιγύπτου στη Δέσμευση, Χρήση και Αποθήκευση 'Ανθρακα που υπέγραψαν στην Αίγυπτο ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θεόδωρος Σκυλακάκης, και ο υπουργός Πετρελαίου και Ορυκτών Πόρων της Αιγύπτου, Karim Badawi, εξειδικεύει η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων. Η ΕΔΕΥΕΠ είναι η αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή της χώρας για την εξερεύνηση και υπόγεια αποθήκευση αερίων και υγρών - συμπεριλαμβανομένης της γεωλογικής αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα.

Συγκεκριμένα, το Μνημόνιο Κατανόησης Ελλάδας-Αιγύπτου αφορά στη δημιουργία Κοινών Ομάδων Εργασίας από ειδικούς του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, την ΕΔΕΥΕΠ, και τους Αιγύπτιους ομολόγους τους. Οι Ομάδες Εργασίας στοχεύουν στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου νομοθετικού πλαισίου για το CCS στην Αίγυπτο, οικοδομώντας στην εμπειρία της Ελλάδας που ωριμάζει τη δική της εθνική νομοθεσία για την υλοποίηση του εμβληματικού έργου αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα στον Πρίνο.

Επίσης, τα δύο συμβαλλόμενα μέρη θα συνεργαστούν για να εντοπίσουν περιοχές στην Αίγυπτο κατάλληλες για έργα γεωλογικής αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα και να διερευνήσουν έτερες χρήσεις δεσμευμένου άνθρακα. Και τέλος, οι Κοινές Ομάδες Εργασίας θα εξετάσουν οικονομικά μοντέλα και την αλυσίδα αξίας του CCS, με στόχο την ενίσχυση των επενδύσεων στον κλάδο.

Σχολιάζοντας τη συμφωνία, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θόδωρος Σκυλακάκης, δήλωσε: «Υπογράψαμε, με τον Αιγύπτιο ομόλογό μου, ένα πολύ σημαντικό Μνημόνιο Κατανόησης για την προώθηση της συνεργασίας Ελλάδας-Αιγύπτου στον τομέα της Δέσμευσης, Χρήσης και Αποθήκευσης 'Ανθρακα (CCUS). Με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία διευκολύνεται η ανταλλαγή τεχνογνωσίας των δύο χωρών στον συγκεκριμένο τομέα, ενώ παράλληλα καταδεικνύεται η ανάγκη για συντονισμένες προσπάθειες με σκοπό την ανάπτυξη εγκαταστάσεων-αποθηκευτικών χώρων για CCS/CCUS. Ενέργειες, που θα συμβάλλουν καθοριστικά στην επίτευξη των κλιματικών στόχων. Ο ρόλος της ΕΔΕΥΕΠ θα είναι πολύτιμος στην προσπάθεια υλοποίησης των διαδικασιών και τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων που περιγράφονται σε αυτό το MoU».

Από πλευράς ΕΔΕΥΕΠ, o διευθύνων σύμβουλος Αριστοφάνης Στεφάτος, σημείωσε: «Είναι ιδιαίτερα τιμητικό που το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας μας εμπιστεύεται να εκπροσωπήσουμε τη χώρα και να συντονίσουμε τις εργασίες με τις αρμόδιες αιγυπτιακές αρχές, ώστε να διευκολυνθεί το έργο των Κοινών Ομάδων Εργασίας και η υλοποίηση του Μνημονίου Κατανόησης. Τα έργα CCS/CCUS είναι κομβικά για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των βιομηχανιών που δεν δύνανται να μειώσουν τους ρύπους τους με εναλλακτικούς τρόπους. Η επιτυχία της προσπάθειας μπορεί να προστατεύσει την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής βιομηχανίας, και τέτοιου είδους στρατηγικές συνεργασίες δείχνουν τον δρόμο. Ήδη υλοποιείται το πρώτο έργο αποθήκευσης άνθρακα στην Ελλάδα και την ΝΑ Ευρώπη, στον Πρίνο από την EnEarth, και ανυπομονούμε να επεκτείνουμε τη δράση μας».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

