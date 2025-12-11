Κατά 3,15 φορές υπερκαλύφθηκε η έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου της AKTOR, με τη συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές που συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά να ανέρχεται σε 440,7 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με την Τράπεζα Πειραιώς που λειτούργησε ως συντονιστής κύριος ανάδοχος της δημόσιας προσφοράς.

Συνολικά διατέθηκαν 140.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές ομολογίες της εταιρείας με ονομαστική αξία 1.000 ευρώ εκάστη, με αποτέλεσμα την άντληση κεφαλαίων ύψους 140 εκατ. ευρώ.

Η τιμή διάθεσης των ομολογιών έχει προσδιοριστεί στο άρτιο, ήτοι 1.000 ευρώ ανά ομολογία.

Η τελική απόδοση των ομολογιών ορίστηκε σε 4,70% και το επιτόκιο των ομολογιών σε 4,70% ετησίως.

Οι ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής: α) 75.000 ομολογίες (53,6% επί του συνόλου των εκδοθεισών ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές, και β) 65.000 ομολογίες (46,4% επί του συνόλου των εκδοθεισών ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές.

Οι ομολογίες της AKTOR θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.