Την καίρια σημασία του αγροδιατροφικού τομέα για την ελληνική οικονομία υπογράμμισε η Α' αντιπρόεδρος του ΕΒΕΑ, Σοφία Εφραίμογλου, κατά τον χαιρετισμό της στην χθεσινή εσπερίδα της Κίνησης Πολιτών για μια Ανοικτή Κοινωνία που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα.

Ενός τομέα, όπως σημείωσε, που μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας και ενισχύοντας την παρουσία των ελληνικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές.

Η κ. Εφραίμογλου ανέφερε ότι, το αντικείμενο της συζήτησης είναι επίκαιρο, σε μια περίοδο όπου η χώρα αναζητά σταθερούς άξονες ανάπτυξης και νέες δυνατότητες εξωστρέφειας και ανέδειξε τον διττό ρόλο του αγροδιατροφικού τομέα: από τη μια να διασφαλίζει την ποιότητα και τη συνέχεια της παραγωγής και από την άλλη να ανταποκρίνεται σε αυξημένες διεθνείς απαιτήσεις, όπου η βιωσιμότητα, η τεχνολογική καινοτομία, η ιχνηλασιμότητα και το κοινωνικό αποτύπωμα αποτελούν πλέον βασικά κριτήρια.

Στάθηκε επίσης στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις του κλάδου, από την κλιματική κρίση και το κόστος ενέργειας έως τις πιέσεις στις πρώτες ύλες και τις υψηλές προσδοκίες των καταναλωτών. Όπως επεσήμανε, η υιοθέτηση τεχνολογικών λύσεων, η καλύτερη διαχείριση των εφοδιαστικών αλυσίδων, η αξιοποίηση της έρευνας και της καινοτομίας και η πρόσβαση σε σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία αποτελούν πλέον αναγκαίες προϋποθέσεις βιωσιμότητας.

Κεντρικό σημείο του χαιρετισμού της αποτέλεσε η ανάγκη για συνέργειες. Ο αγροδιατροφικός τομέας, όπως τόνισε, δεν λειτουργεί αποκομμένα, αλλά συνδέεται με την εκπαίδευση, την τεχνολογία, τη βιομηχανία τροφίμων, τις μεταφορές, τον τουρισμό και την περιφερειακή ανάπτυξη. Κάθε ουσιαστικό βήμα απαιτεί τη συνεργασία πολλών φορέων και ένα σταθερό θεσμικό πλαίσιο που ενθαρρύνει την καινοτομία και επιτρέπει στις επιχειρήσεις να προγραμματίζουν με μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Η Α' αντιπρόεδρος του ΕΒΕΑ υπογράμμισε ότι το επιμελητήριο παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και στηρίζει κάθε προσπάθεια που προωθεί τη γνώση, τη συνεργασία και τον παραγωγικό μετασχηματισμό. Διαβεβαίωσε ότι το ΕΒΕΑ θα συνεχίσει να συμβάλλει με πολιτικές προτάσεις, δομημένες υπηρεσίες και πρωτοβουλίες που ενισχύουν την εξωστρέφεια και την καινοτομία. «Η ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα απαιτεί σταθερό θεσμικό πλαίσιο και κοινή στρατηγική από όλους τους εμπλεκομένους», σημείωσε χαρακτηριστικά.

