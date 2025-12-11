Λογαριασμός
Συμφωνία OpenAI και Disney για τη χρήση χαρακτήρων στην πλατφόρμα AI Sora

Η Disney θα πάρει ένα μερίδιο από το κεφάλαιο της OpenAI ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων και επιπλέον θα λάβει χρηματοπιστωτικά παράγωγα (warrants)

Μίνι Μάους

Η OpenAI και η Disney ανακοίνωσαν σήμερα πως σύναψαν μια συμφωνία που θα επιτρέπει τη χρήση των χαρακτήρων του ομίλου στο Sora, την πλατφόρμα βίντεο που έχουν δημιουργηθεί με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης, ένα ισχυρό μήνυμα για το οικοσύστημα περιεχομένων της ΤΝ.

Στο πλαίσιο αυτής της σύμπραξης, η Disney θα πάρει ένα μερίδιο από το κεφάλαιο της OpenAI ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων και θα λάβει χρηματοπιστωτικά παράγωγα (warrants) που θα της επιτρέπουν να αποκτήσει σε μεταγενέστερο χρόνο μετοχές της δημιουργού του ChatGPT.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Disney Open AI
