Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δέχτηκε το βράδυ της Δευτέρας στον Λευκό Οίκο τον πρόεδρο της αυτοκινητοβιομηχανίας Stellantis Τζον Έλκαν, ο οποίος ζητά μείωση των δασμών για τα οχήματα που εισάγονται από το Μεξικό και τον Καναδά.

Ο Έλκαν, η εταιρεία του οποίου κατασκευάζει μεταξύ άλλων τις μάρκες αυτοκινήτων Jeep, Dodge και Ram, συναντήθηκε με τον Τραμπ στην Ουάσινγκτον «για να συνεχίσουν τον διάλογο με τον πρόεδρο και την κυβέρνησή του, σε αυτήν τη σημαντική χρονική στιγμή για το μέλλον της αμερικανικής αυτοκινητοβιομηχανίας» ανέφερε μια εκπρόσωπος της Stellantis, επιβεβαιώνοντας πληροφορίες του τηλεοπτικού δικτύου NBC.

Δασμοί ύψους 25% πρόκειται να τεθούν σε ισχύ στις 3 Απριλίου σε όλα τα οχήματα που δεν κατασκευάζονται στις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ διαβεβαίωσε ότι ο Έλκαν δεν ζήτησε αναστολή στην επιβολή των δασμών. Σύμφωνα με τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο, συζήτησαν «ορισμένα προβλήματα που έχουν με το περιβαλλοντικό (sic) και τα οποία θα ρυθμιστούν».

Σύμφωνα με τη Stellantis, η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από «τη σημασία της ανταγωνιστικότητας του τομέα» και «τις ανησυχίες όσον αφορά το κατά πόσο θα είναι προσιτά τα προϊόντα μας που κατασκευάζονται στην Αμερική, καθώς και τις συνέπειες στη ζήτηση».

Οι κατασκευαστές φοβούνται ότι οι δασμοί θα ωθήσουν προς τα επάνω τις τιμές των οχημάτων, εκδιώκοντας τους πιθανούς πελάτες από τις αντιπροσωπείες.

Η Stellantis υπενθύμισε σήμερα ότι οι τρεις μεγαλύτερες αμερικανικές αυτοκινητοβιομηχανίες, η ίδια, η Ford και η General Motors, έχουν υιοθετήσει κοινή στάση: τάσσονται υπέρ των δασμών στα εισαγόμενα οχήματα –καθώς έτσι θα ακριβύνουν τα μοντέλα των ανταγωνιστών τους– αλλά ζητούν να εξαιρεθούν όσα κατασκευάζονται στον Καναδά και το Μεξικό.

Ο Ιταλοαμερικανός Τζον Έλκαν, κληρονόμος της οικογένειας Ανιέλι, των ιδρυτών της Fiat, είχε συναντηθεί με τον Τραμπ και στην ορκωμοσία του, τον Ιανουάριο.

Στο Χρηματιστήριο του Παρισιού η μετοχή της Stellantis έπεσε σήμερα στο χαμηλότερο επίπεδο από τη δημιουργία της εταιρείας το 2021, με τη συγχώνευση των Fiat-Chrysler και Peugeot-Citroën, στα 10,33 ευρώ.

Πηγή: skai.gr

