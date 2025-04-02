Μια πρωτοποριακή και εύχρηστη ψηφιακή εφαρμογή εγκαινιάζει η Piraeus Securities που προσφέρει, για επενδύσεις από 1.000 ευρώ, αυτοματοποιημένα επενδυτικές λύσεις προσαρμοσμένες στο προφίλ του κάθε πελάτη.

Πρόκειται για το Piraeus brainy που δεν αυτοματοποιεί απλώς τη διαδικασία διαμόρφωσης του αρχικού χαρτοφυλακίου, αλλά προβαίνει σε ανακατανομές τίτλων με βάση τα κριτήρια που έχει θέσει ο πελάτης, παρέχοντας 24/7 συνεχή ενημέρωση στην οθόνη του κινητού ή του υπολογιστή, με δυναμικά διαγράμματα για την απόδοση και αναλυτική πληροφόρηση για κάθε συναλλαγή.

Η Robo Advisory τεχνολογία εξοικονομεί χρόνο και επιτρέπει τη λήψη αποφάσεων με βάση τα δεδομένα των αγορών και όχι υποκειμενικά κριτήρια. Ο επενδυτής συνδέεται στην πλατφόρμα και προσδιορίζει το επίπεδο κινδύνου, υιοθετώντας τη στρατηγική που του ταιριάζει ανάμεσα σε διαφορετικά πρότυπα χαρτοφυλάκια. Η Πειραιώς έχει συμπεριλάβει στις επιλογές της και την ελληνική μετοχική αγορά, για όποιον το επιθυμεί.

Τα χαρτοφυλάκια βασίζονται σε διεθνώς διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETFs), με συνεχή αναδιάρθρωση (rebalancing). Κάθε χαρτοφυλάκιο αναδιαρθρώνεται αυτόματα και σε τακτά χρονικά διαστήματα, εξασφαλίζοντας ότι παραμένει εντός των ορίων κινδύνου που έχει καθοριστεί από το ερωτηματολόγιο και τις τελικές προτιμήσεις του πελάτη.

Το Piraeus brainy είναι απλό, προσιτό και εύκολο στη χρήση, με το AI Chatbot να απαντά σε όλες τις απορίες των επενδυτών, δίνοντας σε όλους μια προσωπική ψηφιακή εμπειρία στον κόσμο των επενδύσεων, με την αρωγή της ομάδας της Piraeus Securities.

Πηγή: skai.gr

