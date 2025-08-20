Χωρίς τον Chrome η Google δεν θα είναι ίδια

Ο Αύγουστος του 2024 ήταν ένας καθοριστικός μήνας στην ιστορία της Google: Ομοσπονδιακό δικαστήριο των ΗΠΑ έκρινε πως πληρώνοντας εταιρείες για να εμφανίζουν τον Chrome ως τον προεπιλεγμένο browser στα smartphones, ο τεχνολογικός κολοσσός παραβιάζει την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία.

Ως αποτέλεσμα, το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης πρότεινε η Google να πουλήσει τον Chrome, ενώ πολλοί ζητούν από την εταιρεία να λάβει μέτρα σχετικά με την τεχνολογία AI, όπως και το λειτουργικό της σύστημα για τα Android smartphones.

Οι μνηστήρες πληθαίνουν

Παρ' ότι ο Chrome δεν πωλείται ακόμη επισήμως, OpenAI, Yahoo και Apollo Global Management έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για τον browser, σύμφωνα με το Reuters.

Ωστόσο, η AI startup «Perplexity» ήταν αυτή που έκανε πριν από λίγες ημέρες προσφορά ύψους 34,5 δισ. δολαρίων για την αγορά του browser, προσφέροντας έτσι ένα ποσό διπλάσιο από την εκτιμώμενη αξία του Chrome και αυτό δίχως να εξηγήσει από πού θα βρει τα χρήματα.

Πριν από λίγο καιρό η Perplexity, η οποία ιδρύθηκε το 2022, είχε βρεθεί ξανά στο προσκήνιο, όταν είχε προτείνει να συγχωνευθεί με το αμερικανικό τμήμα του TikTok.

Σε περίπτωση που καταφέρει να πάρει τώρα τον Chrome, ο βασισμένος στην τεχνητή νοημοσύνη browser της Perplexity θα αποκτήσει σαφώς πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών, έχοντας τα δισεκατομμύρια χρηστών του Chrome.

O Chrome και οι διαφημίσεις της Google

Η απώλεια του Chrome θα ήταν ένα σοβαρό πλήγμα για την Google. Ενώ περίπου το 90% των αναζητήσεων παγκοσμίως γίνεται μέσω Google, πάνω από το 60% των χρηστών βασίζονται κιόλας στον Chrome για τις αναζητήσεις τους.



Ο Chrome αποτελεί έτσι την πύλη της Google προς το διαδίκτυο. Επιτρέπει στην εταιρεία να προωθεί τα προϊόντα της και να κερδίζει πελάτες, μεταξύ άλλων και στις διάφορες υπηρεσίες της, όπως είναι το Gmail και το Gemini.



Πρωτίστως όμως ο Chrome είναι κομβικής σημασίας για την πώληση διαφημιστικού χώρου στο διαδίκτυο, η οποία αποτελεί την κύρια δραστηριότητα και πηγή εσόδων της Google. Εν αντιθέσει με τις αναζητήσεις μέσω άλλων browsers, ο Chrome επιτρέπει στην Google τη συλλογή πολύ περισσότερων δεδομένων για τη συμπεριφορά των χρηστών και τις ιστοσελίδες που προτιμούν. Έτσι, η Google μπορεί να εμφανίζει διαφημίσεις πολύ πιο στοχευμένα, αναλόγως των προτιμήσεων του εκάστοτε χρήστη.

Ο Νιλς Ζέμπαχ, συν-διευθύνων σύμβουλος και οικονομικός διευθυντής της εταιρείας ψηφιακής συμβουλευτικής Etribes, δηλώνει στην DW πως «εάν χάσει τον Chrome, η Google θα δεχθεί πολύ μεγάλο πλήγμα», διότι ο Chrome «αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του επιχειρηματικού μοντέλου της Google, που όμως μάλλον δεν μπορεί να επιβιώσει μόνο του».

Μία πώληση του Chrome θα ήταν πρόκληση και για την Alphabet, τη μητρική εταιρεία της Google. «Ένα τέτοιο γεγονός θα έφερνε σοβαρά προβλήματα, ακόμα και στην [ψηφιακή] αγορά», προσθέτει ο Ζέμπαχ.

Ο Ούλριχ Μίλερ από την αντιμονοπωλιακή ΜΚΟ Rebalance Now χαιρέτισε την πρόταση, τονίζοντας πως μία πώληση του Chrome θα μείωνε τα διαφημιστικά έσοδα της Google, με αποτέλεσμα να περιοριστεί η κυριαρχία της τελευταίας στην αγορά. Ως εκ τούτου, η εταιρεία θα μπορούσε τότε να αναγκαστεί να είναι πιο ανταγωνιστική αναφορικά με την ποιότητα των υπηρεσιών της, εξηγεί ο ειδικός στην DW.

Όπως παρατηρεί και ο Ζέμπαχ βέβαια, δεν είναι ξεκάθαρο πόσο θα διαρκέσουν οι νομικές διαδικασίες εναντίον της Google και πότε θα μπορούσε να λάβει τελικά χώρα η πώληση του Chrome. «Ως τότε», επισημαίνει, «οι browsers και οι μηχανές αναζήτησης μπορεί να έχουν εντελώς διαφορετική μορφή από αυτή που έχουν σήμερα».

Επιμέλεια: Γιώργος Πασσάς

Πηγή: Deutsche Welle

