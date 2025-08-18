Swatch: Σάλος από «ρατσιστική» διαφήμιση στην Κίνα

Σάλο προκάλεσε «ρατσιστική» διαφήμιση της Swatch που δείχνει μοντέλο από την Ασία να τραβάει τα μάτια του, αναπαράγοντας κατά πολλούς ρατσιστικά κλισέ κατά των Ασιατών.

Η Swatch ζήτησε συγγνώμη για τη διαφήμιση μετά από τη θύελλα αντιδράσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την απέσυρε.

Οι χρήστες των κοινωνικών δικτύων καταδικάζουν τη διαφήμιση ως «ρατσιστική», λέγοντας ότι είναι απαίσιο να «υποβαθμίζονται οι Κινέζοι και γενικότερα οι Ασιάτες» όταν «η βιομηχανία ρολογιών βρίσκεται σε πτωτική πορεία».

Οι μετοχές της ελβετικής εταιρείας υποχώρησαν έως και 2,7% στις πρώτες συναλλαγές της Δευτέρας, προτού περιορίσουν κάπως τις απώλειές τους.

Ο Πίτερ Σου, ένας Κινέζος επιδραστής μόδας με πάνω από επτά εκατομμύρια ακόλουθους στο Weibo, εκτιμά στο Reuters ότι η διαμάχη θα επηρέαζε τις δραστηριότητες της Swatch στην Κίνα, αλλά δεδομένης της άμεσης αντίδρασης, οι επιπτώσεις είναι πιθανό να είναι σχετικά βραχυπρόθεσμες.

