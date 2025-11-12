Ολοκληρώθηκαν οι νέες μονάδες στο εργοστάσιο της εταιρείας Ελληνικά Καλώδια στην Κόρινθο, γεγονός που αποτέλεσε αφορμή για επίσκεψη του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, στις εγκαταστάσεις.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο κ. Χατζηδάκης ξεναγήθηκε στους σύγχρονους χώρους παραγωγής από τον διευθύνοντα σύμβουλο και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Βιοχάλκο, Ιωάννη Στασινόπουλο, καθώς και τον διευθύνοντα σύμβουλο της Cenergy Holdings, Αλέξη Αλεξίου.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ενημερώθηκε αναλυτικά για τη λειτουργία, τις πρόσφατες επενδύσεις και τις εξαγωγικές δραστηριότητες της εταιρείας. Ειδική αναφορά έγινε στη συμμετοχή της Ελληνικά Καλώδια σε σημαντικά ενεργειακά έργα, όπως η ηλεκτρική διασύνδεση Πελοποννήσου - Κρήτης, για την οποία κατασκευάστηκε το υποβρύχιο καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Χατζηδάκης επισήμανε ότι «υπάρχουν ελληνικές βιομηχανίες που θα τις ζήλευαν ακόμα και οι πιο προηγμένες χώρες του κόσμου». Τόνισε επίσης πως η εταιρεία επεκτάθηκε πρόσφατα με σύγχρονα μηχανήματα και νέες προσλήψεις, ενώ σήμερα στο εργοστάσιο απασχολούνται περίπου 1.200 εργαζόμενοι.

Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται σημαντική αύξηση στη βιομηχανική δραστηριότητα και τις εξαγωγές, με τη δημιουργία 60.000 νέων θέσεων εργασίας. Υπογράμμισε τη συμβολή της φιλοεπενδυτικής πολιτικής της κυβέρνησης και ανέφερε πως εξετάζεται παρέμβαση για τη μείωση του ενεργειακού κόστους στις βιομηχανίες, ειδικά στις ενεργοβόρες, ώστε να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας και να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα του κλάδου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

