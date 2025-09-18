Σε 3,7 δισ. ευρώ αυξήθηκε το πρώτο εξάμηνο του 2025, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Viohalco σε σύγκριση με 3,3 δισ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2024, αποτυπώνοντας τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη όλων των κλάδων, καθώς και τις υψηλότερες τιμές.

Το ενοποιημένο a-EBITDA αυξήθηκε σε 378,4 εκατ. ευρώ από 272,6 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2024, κυρίως χάρη στους κλάδους αλουμινίου, καλωδίων και χάλυβα.

Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα μειώθηκαν σε 78,2 εκατ. ευρώ (πρώτο εξάμηνο 2024: 85,1 εκατ. ευρώ), κυρίως λόγω της μείωσης των πιστωτικών περιθωρίων (spreads) και των επιτοκίων αναφοράς.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρου εισοδήματος για την περίοδο ανήλθαν σε 229 εκατ. ευρώ, αυξημένα από τα 112 εκατ. ευρώ του πρώτου εξαμήνου του 2024, λόγω των προαναφερόμενων παραγόντων, με αποτέλεσμα τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους εισοδήματος να διαμορφωθούν σε 177 εκατ. ευρώ (πρώτο εξάμηνο 2024: 87 εκατ. ευρώ) και τα κέρδη ανά μετοχή να διαμορφώνονται στα 0,520 ευρώ (πρώτο εξάμηνο 2024: 0,266 ευρώ).

Το κεφάλαιο κίνησης αυξήθηκε κατά 24%, κυρίως λόγω των υψηλότερων απαιτήσεων για κεφάλαιο κίνησης, στους κλάδους καλωδίων και αλουμινίου, με αποτέλεσμα την αύξηση του καθαρού δανεισμού κατά 195 εκατ. ευρώ στα 1,708 δισ. εκατ. ευρώ.

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες για την περίοδο ανήλθαν σε 190 εκατ. ευρώ (πρώτο εξάμηνο 2024: 204 εκατ. ευρώ), οι οποίες συνδέονται κυρίως με τις ακόλουθες επενδύσεις.

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες για την περίοδο ανήλθαν σε 190 εκατ. ευρώ (πρώτο εξάμηνο 2024: 204 εκατ. ευρώ), οι οποίες συνδέονται κυρίως με τις ακόλουθες επενδύσεις. Οι επενδύσεις του κλάδου αλουμινίου ύψους 23 εκατ. ευρώ σχετίζονται με τις επενδύσεις στη θερμή και την ψυχρά έλαση στο εργοστάσιο έλασης αλουμινίου της ElvalHalcor στα Οινόφυτα, καθώς και λοιπές λειτουργικές βελτιώσεις στα εργοστάσια αλουμινίου, στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι επενδύσεις του κλάδου χαλκού ύψους 12 εκατ. ευρώ συνδέονται κυρίως με το επενδυτικό πρόγραμμα που στοχεύει στην αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας για προϊόντα έλασης, καθώς και άλλες λειτουργικές βελτιώσεις.

Στον κλάδο καλωδίων, οι κεφαλαιουχικές δαπάνες για ενσώματα περιουσιακά στοιχεία ανήλθαν σε 108 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες στον κλάδο σωλήνων χάλυβα ανήλθαν σε 10 εκατ. ευρώ και συνδέονται κυρίως με την επιτυχή έναρξη λειτουργίας της νέας μονάδας επικάλυψης σκυροδέματος (ConcreteWeight Coating - CWC) στις εγκαταστάσεις στη Θίσβη.

Οι επενδύσεις του κλάδου χάλυβα ανήλθαν σε 17 εκατ. ευρώ και συνδέονται κυρίως με την εγκατάσταση νέων μηχανημάτων για την αύξηση της παραγωγής προϊόντων χάλυβα για τον κατασκευαστικό κλάδο στην Ελλάδα, καθώς και με άλλες λειτουργικές βελτιώσεις στα εργοστάσια χάλυβα.

Οι επενδύσεις του τομέα ακινήτων ανήλθαν σε 18 εκατ. ευρώ και αφορούν κυρίως κατασκευαστικές εργασίες σε γραφειακά και οικιστικά κτίρια στην Αθήνα.

Οι επενδύσεις του κλάδου λοιπών δραστηριοτήτων ανήλθαν σε 2 εκατ. ευρώ και συνδέονται κυρίως με τις προσθήκες στον λιμένα της Θίσβης από τη ΔΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙ.Β., θυγατρική της Viohalco, καθώς και λοιπές επενδύσεις από τις υπόλοιπες θυγατρικές των κλάδων.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο διευθύνων σύμβουλος της Viohalco Ιπποκράτης Ιωάννης Στασινόπουλος δήλωσε: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε εύρωστες επιδόσεις κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, με σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας. Είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικό να διαπιστώνουμε την ενισχυμένη συμβολή των κλάδων αλουμινίου, καλωδίων και σωλήνων χάλυβα, καθώς και τη σταδιακή ανάκαμψη του κλάδου χάλυβα, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του περασμένου έτους. Τα ισχυρά αυτά αποτελέσματα καταδεικνύουν την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής μας και την ανθεκτικότητα μας, παρά τις μακροοικονομικές αντιξοότητες και τη γεωπολιτική αστάθεια. Το ευρύ χαρτοφυλάκιο των προϊόντων μας, οι ισχυρές σχέσεις με τους πελάτες μας, παράλληλα με τις στοχευμένες επενδύσεις, οι οποίες στηρίζουν την ενίσχυση της λειτουργικής αποδοτικότητας, τη βελτιστοποίηση του προϊοντικού μείγματος και την επέκταση σε νέους ελκυστικούς κλάδους, είχαν καταλυτική επίδραση στο αποτέλεσμα αυτό».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

