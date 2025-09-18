Η Nvidia συμφώνησε να επενδύσει 5 δισεκατομμύρια δολάρια στην Intel και ανακοίνωσε ότι οι δύο εταιρείες θα συνεργαστούν για την ανάπτυξη τσιπ για υπολογιστές και κέντρα δεδομένων, μια αιφνιδιαστική κίνηση που οδήγησε τις μετοχές της Intel σε άνοδο.

Η Nvidia θα αγοράσει κοινές μετοχές της Intel στην τιμή των 23,28 δολαρίων ανά μετοχή, ανακοίνωσαν οι δύο εταιρείες την Πέμπτη. Η Intel θα χρησιμοποιήσει την τεχνολογία γραφικών της Nvidia στα μελλοντικά τσιπ για υπολογιστές και θα παρέχει επίσης τους επεξεργαστές της για προϊόντα κέντρων δεδομένων που βασίζονται σε υλικό της Nvidia.

Οι δύο εταιρείες δεν ανακοίνωσαν χρονοδιάγραμμα για την πώληση των πρώτων εξαρτημάτων και δήλωσαν ότι η ανακοίνωση δεν επηρεάζει τα μεμονωμένα μελλοντικά τους σχέδια. Οι μετοχές της Intel σημείωσαν άνοδο έως και 26% στις προ-συνεδριακές συναλλαγές.

Τα νέα κεφάλαια για την Intel έρχονται μετά την απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης να αποκτήσει μερίδιο περίπου 10% τον Αύγουστο. Η ιαπωνική SoftBank Group, η οποία έχει δεσμευτεί να επενδύσει δεκάδες δισεκατομμύρια σε αμερικανική παραγωγή τσιπ και υποδομή cloud, πραγματοποίησε μια επένδυση - έκπληξη 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων τον περασμένο μήνα, ενώ η Intel συγκεντρώνει επίσης μετρητά με την πώληση περιουσιακών στοιχείων σε επενδυτές.

Οι τρέχουσες δραστηριότητές της, που έχουν πληγεί από απώλειες μεριδίου αγοράς, δεν μπορούν να αντέξουν το βάρος των εντατικών δαπανών που συνδέονται με την προσπάθεια κατασκευής ημιαγωγών αιχμής.

Η Intel θα προσφέρει τσιπ για υπολογιστές που συνδυάζουν επεξεργασία γενικής χρήσης με ισχυρά γραφικά στοιχεία της Nvidia, βοηθώντας την να ανταγωνιστεί καλύτερα την Advanced Micro Devices Inc., η οποία έχει κατακτήσει μερίδιο αγοράς στους επιτραπέζιους και φορητούς υπολογιστές. Η AMD είναι ο πιο κοντινός ανταγωνιστής της Nvidia στα γραφικά τσιπ. Ο ηγέτης στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης συνεχίζει να αξιολογεί το ενδεχόμενο να αναθέσει την παραγωγή των τσιπ της στην Intel, αλλά προς το παρόν δεν έχει τέτοια σχέδια.

Στα κέντρα δεδομένων, όπου κυριαρχούν οι επιταχυντές τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia και έχουν περιορίσει την Intel και άλλες εταιρείες σε δευτερεύοντες ρόλους, η Intel θα παρέχει στον ανταγωνιστή της επεξεργαστές για ενσωμάτωση σε ορισμένα προϊόντα. Καθώς η Nvidia συνδυάζει όλο και περισσότερο τα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της σε μεγαλύτερα υπολογιστικά clusters, απαιτούνται επεξεργαστές για την εκτέλεση γενικών εργασιών για τις οποίες τα γραφικά της δεν είναι ιδανικά.

«Εκτιμούμε την εμπιστοσύνη που μας έδειξαν ο Jensen και η ομάδα της Nvidia με την επένδυσή τους και ανυπομονούμε να συνεργαστούμε για την καινοτομία προς όφελος των πελατών μας», δήλωσε ο Lip-Bu Tan, CEO της Intel. «Η αρχιτεκτονική x86 της Intel αποτελεί τη βάση της σύγχρονης πληροφορικής εδώ και δεκαετίες – και καινοτομούμε σε όλο το χαρτοφυλάκιό μας για να καταστήσουμε δυνατή την εκτέλεση των εργασιών του μέλλοντος», πρόσθεσε.

Η Nvidia σχεδιάζει επί του παρόντος τους δικούς της επεξεργαστές – οι οποίοι λειτουργούν παράλληλα με τα εξαρτήματα επιτάχυνσης – χρησιμοποιώντας τεχνολογία της Arm Holdings Plc. Εκπρόσωποι της εταιρείας δήλωσαν ότι τα σχέδιά της για εσωτερικούς επεξεργαστές δεν έχουν αλλάξει.

