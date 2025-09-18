Τζέιμι Όλιβερ: Η πτώση μιας αυτοκρατορίας - Έκλεισε 22 εστιατόρια και έχασαν τη δουλειά τους 1.000 εργαζόμενοι

Ο Τζέιμι Όλιβερ (Jamie Oliver) μίλησε ανοιχτά για την απώλεια της αυτοκρατορίας του, αποκαλύπτοντας ότι έκανε λάθος στα «βασικά», επειδή είναι… στα θεωρητικά, σύμφωνα με τον ίδιο, αδαής. Ο διάσημος σεφ, 50 ετών, αναγκάστηκε να κλείσει 22 από τα εστιατόριά του, «Jamie's Italian», τον Μάιο του 2019, προκαλώντας την απώλεια 1.000 θέσεων εργασίας μετά την πτώση των κερδών. Η επιχείρησή του χρωστούσε, περίπου, 83 εκατομμύρια λίρες.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στο podcast «Begin Again» της Davina McCall, ο διάσημος σεφ μίλησε για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε την αποτυχία, εξηγώντας ότι δυσκολεύτηκε λόγω της αδυναμίας του να κατανοήσει τα μαθηματικά.

«Μερικές φορές απέτυχα και έκανα όλα τα δύσκολα σωστά, αλλά τα βασικά λάθος, επειδή πέρασα όλη μου τη ζωή αρνούμενος να δεχτώ οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με τους αριθμούς και τα μαθηματικά... Δεν πέρασα τα μαθηματικά στο σχολείο. Συνειδητά, ναι, είμαι χαζός. Έχω αρνητική άποψη για τον εαυτό μου όσον αφορά στα μαθηματικά», ανέφερε ο Τζέιμι Όλιβερ.

Και συνέχισε: «Έτσι, όταν έχασα τα εστιατόριά μου, όλα τα πράγματα που οι περισσότεροι άνθρωποι δυσκολεύονται να κάνουν σωστά, εμείς τα κάναμε σωστά. Ήμασταν πολύ καλοί στα δύσκολα και ήταν πραγματικά τα βασικά».

Το πρώτο ιταλικό εστιατόριο του Τζείμι Ολιβερ άνοιξε το 2008 και μέσα σε λίγα χρόνια δημιουργήθηκε μια αλυσίδα με συνολικά 32 μαγαζιά. Ωστόσο, τα προβλήματα για τον διάσημο Βρετανό σεφ (που προτιμά να μαγειρεύει χωρίς γάντια) ξεκίνησαν από το 2015. «Δυστυχώς, λόγω της ανικανότητάς μου -και μπορεί να ακούγεται σκληρό- προσπαθώ να διώξω τους ''δαίμονές'' μου», είπε.

Ο σεφ αποκάλυψε, επίσης, ότι δεν βλέπει πλέον την αποτυχία ως κάτι αρνητικό. «Ίσως είναι η φιλοσοφική μου διάθεση και η προσπάθειά μου να προστατεύσω τον εαυτό μου, αλλά νομίζω ότι ο πόνος και η αποτυχία είναι ένα κομμάτι μου. Υπήρξαν φορές που απέτυχα, επειδή οι άνθρωποι δεν ήταν έτοιμοι για τις επιχειρηματικές ιδέες κι άλλες που έκανα κάποια πράγματα ετεροχρονισμένα», παραδέχτηκε.

Ο διάσημος σεφ, όπως γράφουν τα διεθνή μέσα, χρησιμοποίησε τον προσωπικό του τραπεζικό λογαριασμό για να πληρώσει τους μισθούς περίπου 1.000 υπαλλήλων που απολύθηκαν. Πάντως τίποτα από την επαγγελματική του πορεία ως τηλεοπτικός σεφ δεν αποδείκνυε πως μία μέρα όλη η επιχείρηση θα βυθιζόταν στο απόλυτο σκοτάδι.

Για όσους δεν το γνωρίζουν, ο «Γυμνός σεφ» έμαθε να μαγειρεύει από την ηλικία των οκτώ ετών και άνοιξε δικές τους επιχειρήσεις μόλις τέλειωσε το λύκειο, όταν και εκπαιδεύτηκε ως επαγγελματίας σεφ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.