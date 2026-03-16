UniCredit: Πρόταση εξαγοράς της Commerzbank έναντι 35 δισ. ευρώ

Η ιταλική UniCredit υπέβαλε προσφορά εξαγοράς ύψους 35 δισ. ευρώ για την Commerzbank, εντείνοντας την παρατεταμένη προσπάθειά της να αποκτήσει το πλειοψηφικό πακέτο στη γερμανική τράπεζα.
Η ιταλική τράπεζα ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι σχεδιάζει να προσφέρει 0,485 μετοχές της για κάθε μετοχή της Commerzbank, σημειώνουν οι Financial Times.
Η αύξηση του μεριδίου συμμετοχής της UniCredit έγινε γνωστή τον Σεπτέμβριο του 2024, αιφνιδιάζοντας τη γερμανική κυβέρνηση. Έκτοτε, η ιταλική τράπεζα έχει συγκεντρώσει μερίδιο 29% στην Commerzbank μέσω ενός συνδυασμού αγορών μετοχών και συναλλαγών παραγώγων, ενώ ο διευθύνων σύμβουλος Αντρέα Ορσέλ, έχει καταστήσει σαφή την επιθυμία του για πλήρη εξαγορά.
Ωστόσο, το διοικητικό συμβούλιο της Commerzbank και η γερμανική κυβέρνηση έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους στις κινήσεις της UniCredit, με την κυβέρνηση, η οποία εξακολουθεί να κατέχει ποσοστό άνω του 12%, να δηλώνει την επιθυμία της να παραμείνει η Commerzbank ανεξάρτητη.
Η UniCredit δήλωσε τη Δευτέρα ότι η προσφορά είχε ως στόχο να ξεπεράσει το «όριο του 30% που προβλέπει η γερμανική νομοθεσία περί εξαγορών και να προωθήσει μια εποικοδομητική συνεργασία με την Commerzbank και τους ενδιαφερόμενους φορείς της κατά τις επόμενες εβδομάδες».
Η τράπεζα πρόσθεσε: «Το διοικητικό συμβούλιο της UniCredit θεωρεί την προσφορά αυτή ως απολύτως λογική και ρεαλιστική χωρίς αρνητικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι η υφιστάμενη συμμετοχή εξακολουθεί να προσφέρει σημαντική προστιθέμενη αξία ανεξάρτητα από την προσφορά».
Σύμφωνα με τη γερμανική νομοθεσία περί εξαγορών, ένας μέτοχος θεωρείται ότι ασκεί «έλεγχο» όταν κατέχει τουλάχιστον το 30% των δικαιωμάτων ψήφου σε μια εισηγμένη εταιρεία-στόχο, γεγονός που ενεργοποιεί την υποχρέωση υποβολής υποχρεωτικής προσφοράς εξαγοράς προς όλους τους υπόλοιπους μετόχους.
Η UniCredit έχει ήδη παρουσία στη Γερμανία μέσω της θυγατρικής της HypoVereinsbank (HVB), την οποία εξαγόρασε το 2005.
