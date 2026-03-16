Η Εθνική Τράπεζα ολοκλήρωσε τη συναλλαγή “Etalia A”, που αφορά την πώληση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων ύψους €0,1 δισ. σε ανεξόφλητο κεφάλαιο σε εταιρεία απόκτησης συμφερόντων της Bain Capital.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η συναλλαγή αυτή ενισχύει τα συνολικά κεφάλαια της τράπεζας.

Τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου αναλαμβάνει η εταιρία διαχείρισης doValue Greece.

Η Morgan Stanley & Co. International plc ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος και διοργανωτής (Arranger) της συναλλαγής, ενώ οι δικηγορικές εταιρείες Καρατζά & Συνεργάτες και Clifford Chance LLP ως επίκουροι νομικοί σύμβουλοι ελληνικού και αγγλικού δικαίου αντίστοιχα.

Πηγή: skai.gr

