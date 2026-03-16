Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

ΕΤΕ: Ολοκλήρωσε την πώληση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων ύψους 100 εκατ.

Τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου αναλαμβάνει η εταιρία διαχείρισης doValue Greece - Η Morgan Stanley ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος

Εθνική Τράπεζα

Η Εθνική Τράπεζα ολοκλήρωσε τη συναλλαγή “Etalia A”, που αφορά την πώληση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων ύψους €0,1 δισ. σε ανεξόφλητο κεφάλαιο σε εταιρεία απόκτησης συμφερόντων της Bain Capital.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η συναλλαγή αυτή ενισχύει τα συνολικά κεφάλαια της τράπεζας.

Τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου αναλαμβάνει η  εταιρία διαχείρισης doValue Greece.

Η Morgan Stanley & Co. International plc ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος και διοργανωτής (Arranger) της συναλλαγής, ενώ οι δικηγορικές εταιρείες Καρατζά & Συνεργάτες και Clifford Chance LLP ως επίκουροι νομικοί σύμβουλοι ελληνικού και αγγλικού δικαίου αντίστοιχα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: κόκκινα δάνεια Εθνική Τράπεζα
8 0 Bookmark