UniCredit: Έρχεται πρόταση εξαγοράς για Commerzbank

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η UniCredit ετοιμάζεται να καταθέσει επίσημη πρόταση εξαγοράς της Commerzbank, αξίας 35 δισ. ευρώ, μέσω ανταλλαγής μετοχών με αναλογία 0,485 μετοχές UniCredit για κάθε μετοχή Commerzbank.

Η προσφορά παρέχει ένα premium 4% πάνω στην τιμή κλεισίματος της περασμένης Παρασκευής, παρά την άνοδο 7,6% στην τιμή της μετοχής της Commerzbank την Δευτέρα.

Η πρόταση θα υποβληθεί μετά την έγκριση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου από τη Γενική Συνέλευση της UniCredit και ευρίσκεται σε αναμονή της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της Commerzbank στις 20 Μαΐου.

Η Commerzbank εξέφρασε την πρώτη της αντίδραση χαρακτηρίζοντας την προσφορά ως μη συνεννοημένη με την τράπεζα, δείχνοντας αρχική αποθαρρυντική στάση.

Κορυφώνεται το θρίλερ της συγχώνευσης UniCredit και Commerzbank. Οι Ιταλοί δηλώνουν ότι σύντομα θα καταθέσουν επίσημη πρόταση εξαγοράς, έναντι 35 δισ. ευρώ.«Το μήνυμά που απευθύνουμε στην Commerzbank είναι ότι έχει έρθει η ώρα να μιλήσουμε» δήλωνε ο επικεφαλής της UniCredit Αντρέα Ορσέλ το πρωί της Δευτέρας στο Μιλάνο. Όπως εξηγεί ο Ιταλός τραπεζίτης, η UniCredit θα καταθέσει σύντομα επίσημη πρόταση εξαγοράς της γερμανικής τράπεζας μέσω ανταλλαγής μετοχών και συγκεκριμένα με 0,485 μετοχές της UniCredit για κάθε μετοχή της Commerzbank.



Αυτό σημαίνει ότι οι Ιταλοί παρέχουν ένα premium 4% από την «τιμή κλεισίματος» της περασμένης Παρασκευής (σημειωτέον όμως ότι μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας η μετοχή της Commerzbank κατέγραψε άλμα +7,6%) και υπολογίζουν τη συνολική προσφορά τους στα 35 δισεκατομμύρια ευρώ. «Στόχος μας είναι να προχωρήσουμε σε έναν επικοδομητικό διάλογο με την Commerzbank και με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη» λέει ο Αντρέα Ορσέλ.

Πηγή: Deutsche Welle

Η προσφορά θα κατατεθεί το αργότερο στις αρχές Μαΐου, αφού προηγουμένως η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της UniCredit εγκρίνει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Το ερώτημα είναι τι θα αποφασίσει η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Commerzbank, που έχει προγραμματιστεί για τις 20 Μαίου. Τη Δευτέρα η πρώτη αντίδραση στη Φρανκφούρτη ήταν μάλλον αποθαρρυντική: «Η προσφορά εξαγοράς που ανακοινώθηκε δεν έγινε μετά από συνεννόηση με την Commerzbank» αναφέρει εκπρόσωπος της τράπεζας.Σε «πορεία σύγκρουσης» με όλους;Το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa) εκτιμά ότι με τις νέες εξαγγελίες του ο Ορσέλ «κινείται σε πορεία σύγκρουσης με τη διοίκηση της Commerzbank, τους εκπροσώπους των εργαζομένων και την ομοσπονδιακή κυβέρνηση» που δεν επιθυμούν μία εξαγορά του δεύτερου σε μέγεθος γερμανικού πιστωτικού ιδρύματος. Τη Δευτέρα εκπρόσωπος του συνδικάτου Verdi επανέλαβε ότι «όσον αφορά τις θέσεις εργασίας σε UniCredit και Commerzbank, θεωρούμε καλύτερο να παραμείνουν ανεξάρτητες και οι δύο τράπεζες».O καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς έχει επίσης ξεκαθαρίσει ότι η γερμανική κυβέρνηση «προσβλέπει σε μία ισχυρή και ανεξάρτητη Commerzbank». Την αντίθεσή της εκφράζει και η επικεφαλής της Commerzbank Μπετίνα Όρλοπ, η οποία από το 2024 είναι η πρώτη γυναίκα στο «τιμόνι» της τράπεζας. Το σίγουρο είναι ότι η διαρκής πολιορκία από τους Ιταλούς επιτείνει μία κατάσταση αβεβαιότητας, που δεν μπορεί να παραταθεί επ' αόριστον.«Εάν πέσει στο τραπέζι μία συγκεκριμένη προσφορά (...) είναι αυτονόητο ότι θα την εξετάζαμε και θα είμαστε ανοχτοί ως προς το αποτέλεσμα» έλεγε η Μπετίνα Όρλοπ στην κυριακάτικη έκδοση της εφημερίδας Die Welt τον Δεκέμβριο. «Αλλά όποιος θέλει να περάσει μία πόρτα, θα πρέπει να κάνει ο ίδιος το πρώτο βήμα και μέχρι στιγμής η UniCredit δεν το έχει κάνει».Εξαγορά σε …δόσειςΌλα ξεκίνησαν το 2024, όταν η γερμανική κυβέρνηση, που είχε διασώσει την Commerzbank με χρήματα των φορολογουμένων στην κρίση του 2008/9, αποφάσισε να εκποιήσει μέρος από τις μετοχές που κατείχε, περιορίζοντας το ποσοστό της κρατικής συμμετοχής στο 12%. Οι Ιταλοί αξιοποίησαν την ευκαιρία και απέκτησαν ένα μικρό μερίδιο (4,5%) έναντι 700 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά στη συνέχεια αγόρασαν επιπλέον μερίδια με μυστικές κινήσεις μέσω του Χρηματιστηρίου.Σήμερα η UniCredit είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος της Commerzbank με ποσοστό 29,9% του συνόλου των μετοχών. Δεύτερος μεγαλύτερος μέτοχος παραμένει ωστόσο το γερμανικό Δημόσιο, που κατέχει ποσοστό γύρω στο 12% και έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να πουλήσει άλλες μετοχές.Πολλά είναι τα επιχειρήματα υπέρ, αλλά και κατά της συγχώνευσης. Τα συνδικάτα ανησυχούν για πιθανές απολύσεις. Μάλιστα εκτιμούν ότι υπάρχει προηγούμενο, καθώς το 2005 η UniCredit είχε απορροφήσει την επίσης γερμανική HypoVereinsbank, η οποία έκτοτε ακολουθεί μάλλον φθίνουσα πορεία. «Αν υλοποιηθεί η συμφωνία συγχώνευσης με την Commerzbank, υπάρχει κίνδυνος να καταργηθούν οι δύο στις τρεις θέσεις εργασίας» ανέφερε εκπρόσωπος των εργαζομένων τον Σεπτέμβριο του 2024.Επιπλέον, οι Γερμανοί ανησυχούν για το ενδεχόμενο να εξαγοραστεί ένας από τους κύριους χρηματοδότες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που θεωρούνται η «ραχοκοκαλιά» της γερμανικής οικονομίας. «Προφανώς δεν θέλετε να λαμβάνονται στο εξωτερικό οι αποφάσεις για τις χορηγήσεις των δικών σας δανείων» ρώτησαν ευθέως την επικεφαλής της Commerzbank, Μπετίνα Όρλοπ, οι δημοσιογράφοι της Welt τον Δεκέμβριο του 2025. «Αυτό είναι γεγονός» απάντησε εκείνη.Η πολιτική διάστασηΑσφαλώς, ο Αντρέα Ορσέλ βλέπει τα πράγματα διαφορετικά. Ισχυρίζεται ότι όχι μόνο δεν επιφυλάσσει δυσάρεστες εκπλήξεις για τους εργαζόμενους, αλλά υποστηρίζει ότι τα πράγματα θα ήταν πολύ χειρότερα αν απορροφούσε την Commerzbank μία αμερικανική τράπεζα, κάτι που ο ίδιος εκτιμά ότι είναι πιθανό να συμβεί εάν ναυαγήσει η συγχώνευση με την UniCredit. Τελευταία μάλιστα, δεν παραλείπει να αφήνει αιχμές για το πολιτικό προσωπικό στην Ευρώπη.«Η πολιτική έχει γίνει πλέον πιο παρεμβατική και πιο προστατευτική» ανέφερε ο Ιταλός τραπεζίτης στο οικονομικό περιοδικό της Ελβετίας BILANZ τον περασμένο Δεκέμβριο. Μόνη εξαίρεση, που «σέβεται πραγματικά τους ευρωπαϊκούς κανόνες»; «Η Ελλάδα. Εκεί αποκτήσαμε το 20% της Alpha Bank και όλοι μας υποδέχονται με θετική διάθεση: η τράπεζα, η Κεντρική Τράπεζα, η κυβέρνηση και η κοινή γνώμη».

