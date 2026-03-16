Η επόμενη μέρα βρίσκει την CrediaBank έτοιμη με ένα στρατηγικό πλάνο βιώσιμης ανάπτυξης και κερδοφορίας, που βασίζεται σε 4 πυλώνες, τόνισε η διευθύνουσα σύμβουλος της τράπεζας Ελένη Βρεττού μιλώντας σήμερα στην γενική συνέλευση της τράπεζας

Ειδικότερα η κ Βρεττού απευθυνόμενη στους μετόχους της Credia Bank είπε:

1. Περαιτέρω διεύρυνση μεριδίου αγοράς στην Ελλάδα

Αυξάνουμε το μερίδιο μας σε κάθε κλάδο και μέγεθος εταιριών όπου κρίνουμε ότι η συναλλαγή έχει την απαιτούμενη αποδοτικότητα για τους μετόχους μας, με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (SME) να αποτελούν για εμάς βασικό μοχλό του σχεδίου ανάπτυξής μας, Παράλληλα, διευρύνουμε το αποτύπωμα στη λιανική τραπεζική, συνεχίζοντας να επενδύουμε σε νέα δανειακά και καταθετικά προϊόντα, ενώ η διαχείριση περιουσίας και οι ασφαλιστικές υπηρεσίες προσφέρουν επίσης σημαντικές ανεκμετάλλευτες δυνατότητες ανάπτυξης. Η στρατηγική μας δεν είναι απλώς να αναπτυσσόμαστε, αλλά να αναπτυσσόμαστε κερδοφόρα. Η κερδοφορία μας όμως θέλουμε να είναι βιώσιμη και για αυτό ακολουθούμε ιδιαίτερα συνετές πολιτικές τιμολόγησης και πιστοληπτικής αξιολόγησης, προκειμένου να διασφαλίζουμε ότι οι αποδόσεις μας είναι προσαρμοσμένες στον κίνδυνο.

2. Επιτάχυνση της δυναμικής στη Μάλτα

Το όραμα μας για τη Μάλτα είναι ξεκάθαρο: Επενδύσαμε στη δεύτερη μεγαλύτερη Τράπεζα στη χώρα. Μια Τράπεζα που απολαμβάνει ήδη σχέσης εμπιστοσύνης με τους πελάτες της, αν και επί σειρά ετών λειτουργεί σε φάση σταθεροποίησης και αποεπένδυσης. Ο στόχος μας είναι η επιτάχυνση της ανάπτυξης μας σε όλο το εύρος της πελατειακής βάσης, Επενδύοντας στις ήδη υπάρχουσες σχέσεις εμπιστοσύνης και τη θέση της Τράπεζας στην αναπτυσσόμενη αγορά της Μάλτας. Θέλουμε να εισάγουμε νέα προϊόντα στη λιανική, να αναβαθμίσουμε τις υφιστάμενες τεχνολογικές υποδομές και λύσεις προς τους πελάτες, ενώ ταυτόχρονα στοχεύουμε στην διείσδυση στην επιχειρηματική τραπεζική χρησιμοποιώντας την τεχνογνωσία και εμπειρία που φέρνουμε από κλάδους «αιχμής» από την Ελλάδα.

Η συναλλαγή αυτή μας δίνει σημαντικά πλεονεκτήματα σε παράλληλη αξιοποίηση προϊόντων και τεχνογνωσίας, συνέργειες χρηματοδότησης καθώς και βελτιστοποίηση του κόστους λειτουργίας. Δημιουργούμε έναν ισχυρό περιφερειακό τραπεζικό όμιλο -- την 5η μεγαλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα και τη 2η μεγαλύτερη στη Μάλτα. Η διαφοροποίηση των πηγών εσόδων, τόσο ως προς τη σύνθεσή τους όσο και γεωγραφικά, αποτελεί θεμελιώδες πλεονέκτημα στο σημερινό περιβάλλον της αγοράς.

Επιπλέον, οι δύο τράπεζες διαθέτουν ιδιαίτερα συμπληρωματικά προϊόντα. Το μοντέλο της CrediaBank που βασίζεται στην επιχειρηματική τραπεζική συνδυάζεται ιδανικά με τη λιανική τραπεζική δραστηριότητα της HSBC Malta, καθώς και με τις πλατφόρμες της με τις θυγατρικές της Τράπεζας στον τομέα του wealth/ asset management και του insurance/bancassurance. Επιπλέον, ο όμιλος που δημιουργείται διαθέτει ισχυρή ρευστότητα και επάρκεια κεφαλαίων ικανά να χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξη της Τράπεζας και των πελατών μας.

Τέλος, αλλά εξίσου σημαντικό, ενώνουμε δύο ιδιαίτερα έμπειρες και καταξιωμένες ομάδες. Τρέφουμε μεγάλη εκτίμηση και σεβασμό για τους ανθρώπους της HSBC Malta και είμαστε βέβαιοι ότι μέσω της ανταλλαγής τεχνογνωσίας και δεξιοτήτων θα δημιουργήσουμε αξία.

3. Ψηφιακός μετασχηματισμός και αξιοποίηση συνεργειών

Ήδη, βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα ψηφιακού μετασχηματισμού, μέσω ενός τριετούς επενδυτικού προγράμματος ύψους 60 εκατ.ευρώ το οποίο στοχεύει στον πλήρη εκσυγχρονισμό τόσο των ψηφιακών καναλιών επαφής με τους πελάτες μας όσο και των εσωτερικών λειτουργιών της τράπεζας, προκειμένου να βελτιωθεί η εμπειρία πελάτη σε όλα τα κανάλια και να δημιουργηθούν πρόσθετες λειτουργικότητες. Στόχος μας δεν είναι μόνο η αναβάθμιση των εξωτερικών λειτουργιών και εφαρμογών που βλέπει ο κάθε πελάτης/ χρήστης, αλλά η απλούστευση και αυτοματοποίηση / ψηφιοποίηση διαδικασιών που θα μας επιτρέψει να εξορθολογίσουμε περαιτέρω το κόστος της Τράπεζας και να αξιοποιήσουμε πιο παραγωγικά τους πόρους της Τράπεζας. Το κυριότερο όμως, θα μας επιτρέψει να βελτιώσουμε την εμπειρία του πελάτη από κάθε διαθέσιμο κανάλι. Μέσω της επένδυσης αυτής στόχος μας δεν είναι απλά να φτάσουμε τον ανταγωνισμό. Θέλουμε να προλάβουμε και να καθορίσουμε και τις τεχνολογικές λύσεις εμείς στους βασικούς τομείς ενδιαφέροντος μας προλαμβάνοντας τις εξελίξεις στο μέτρο του δυνατού.

4. Δημιουργία αξίας μέσω στοχευμένων συνεργασιών και εξαγορών

Ως διοίκηση διαθέτουμε ένα ισχυρό ιστορικό επιτυχημένων στρατηγικών συνεργειών, με κορυφαίο παράδειγμα την ίδια τη δημιουργία της CrediaBank, η οποία αποτελεί το αποτέλεσμα της ένωσης τεσσάρων οργανισμών, των πρώην Τράπεζας Αττικής (ATB), Παγκρήτιας Τράπεζας (PCB), της Συνεταιριστικής Τράπεζας Κεντρικής Μακεδονίας και της HSBC Ελλάδος. Βρισκόμαστε σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις με την Pantelakis Securities, με κύριο στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη των δυνατοτήτων μας στην παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και τη δημιουργία πρόσθετων εσόδων από προμήθειες. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζουμε και περαιτέρω πιθανές εξαγορές ή στρατηγικές συνεργασίες σε άλλους τομείς προϊόντων, προκειμένου να ενισχύσουμε περαιτέρω τα έσοδα από προμήθειες. Στο πλαίσιο αυτό, η εστίασή μας επικεντρώνεται - αλλά δεν περιορίζεται- στη διαχείριση περιουσίας (wealth management) και στην περαιτέρω ανάπτυξη της προσφοράς προϊόντων bancassurance, τα οποία αναμένεται να αυξήσουν τα έσοδα της τράπεζας που δεν σχετίζονται με πιστωτικά προϊόντα.

Σε επίπεδο αριθμών, η εξαγορά της HSBC Μάλτας, εφόσον ολοκληρωθεί μετά τις εποπτικές εγκρίσεις, διαμορφώνει τα Pro forma ενοποιημένα μεγέθη μας για το 2025 ως εξής:

* 16,4 δισ. ευρώ Συνολικό Ενεργητικό

* 13,3 δισ. ευρώ Καταθέσεις

* 7,2 δις. ευρώ Δάνεια μετά από προβλέψεις

* 445 εκατ. ευρώ Συνολικά Έσοδα

* ~ 1,2 δις ευρώ Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια (Tangible Book Value), ενδεικτικά σε ενοποιημένη βάση pro forma για το 2026, συμπεριλαμβάνοντας και την δυνητική ΑΜΚ.

Όπως είπε μεταξύ άλλων η κ. Βρεττού, μακροπρόθεσμα, το χαρτοφυλάκιο δανείων θα ξεπερνά τα 14 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (NIM) αναμένεται να διαμορφωθεί περίπου στο 3%. Ο επαναλαμβανόμενος δείκτης κόστους προς έσοδα αναμένεται να διαμορφωθεί στο 35% περίπου μακροπρόθεσμα. Τα Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη μερίσματα, θα προσεγγίσουν τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ μακροπρόθεσμα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της τράπεζας όπως είπε αιτείται σήμερα την εξουσιοδότηση, με ισχύ μέχρι την 31.12.2026, για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας με σκοπό, μεταξύ άλλων, την άντληση κεφαλαίων έως ποσού 300 εκατομμυρίων ευρώ.

Η ενίσχυση των κεφαλαίων της αποσκοπεί στη δημιουργία των προϋποθέσεων που θα επιτρέψουν στην CrediaBank να επιταχύνει την ανάπτυξή της, να αξιοποιήσει στρατηγικές ευκαιρίες μέσω συνεργασιών και εξαγορών και να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της τόσο στην ελληνική αγορά όσο και διεθνώς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

