Η Trump Media and Technology Group ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι θα διανείμει ένα νέο ψηφιακό token στους μετόχους της, εντείνοντας την προσπάθειά της να εισέλθει στον χώρο των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, καθώς η πολιτική υποστήριξη για τα κρυπτονομίσματα ενισχύεται στην Ουάσινγκτον.

Οι μετοχές της εταιρείας που συνδέεται με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, η οποία διαχειρίζεται την πλατφόρμα κοινωνικών μέσων Truth Social, σημείωσαν άνοδο 5% στις προσυνεδριακές συναλλαγές, σημειώνει το Reuters.

Τα κρυπτονομίσματα έχουν γίνει ένα επαναλαμβανόμενο χαρακτηριστικό του επιχειρηματικού στάτους της οικογένειας, με τους κριτικούς να επισημαίνουν πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων, δεδομένης της δέσμευσης του Τραμπ να κάνει τις ΗΠΑ «πρωτεύουσα του πλανήτη στα κρυπτονομίσματα».

Από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, το κλίμα για τις επενδύσεις σε κρυπτονοίσματα έχει γίνει πιο ευνοϊκό, με τη νομοθεσία που ψηφίστηκε το καλοκαίρι να καλύπτει τμήματα του τομέα.

Ο Τραμπ προσέλκυσε τα χρήματα της βιομηχανίας κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας, υποσχόμενος να γίνει «πρόεδρος των κρυπτονομισμάτων», ενώ οι δικές του επιχειρήσεις κρυπτονομισμάτων, συμπεριλαμβανομένης της World Liberty Financial, συνέβαλαν στην περαιτέρω προώθηση του κλάδου.

Λίγες ημέρες πριν την ορκωμοσία του, ο Τραμπ κυκλοφόρησε ένα meme coin με την ονομασία $TRUMP, το οποίο έφτασε σε αξία αγοράς άνω των 14,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων πριν καταρρεύσει.

Ο Λευκός Οίκος απέρριψε τις κατηγορίες για σύγκρουση συμφερόντων, αναφέροντας ότι τα ακίνητα, τα γήπεδα γκολφ, τα μέσα ενημέρωσης και άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες του Τραμπ, αξίας πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, βρίσκονται υπό την διαχείριση των παιδιών του.

Οι μέτοχοι της DJT θα λάβουν ένα νέο ψηφιακό token για κάθε μετοχή που κατέχουν, σύμφωνα με την εταιρεία, ενώ περισσότερες λεπτομέρειες για την κυκλοφορία του αναμένεται να ανακοινωθούν το 2026.

Το νέο token αναμένεται να λειτουργεί στο blockchain Cronos.

Η κυκλοφορία έρχεται εν μέσω μιας πτώσης των τιμών των κρυπτονομισμάτων, με το bitcoin να σημειώνει πτώση 6% φέτος και να οδεύει προς την πρώτη ετήσια απώλεια από το 2022.

Η υποχώρηση αντανακλά μια ευρύτερη στροφή μακριά από τον κίνδυνο, καθώς οι επενδυτές μειώνουν την έκθεσή τους σε πιο ασταθή περιουσιακά στοιχεία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.