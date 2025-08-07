Τραμπ: Απαιτεί από τον νέο CEO της Intel να παραιτηθεί λόγω δεσμών με την Κίνα

Την άμεση παραίτηση του νέου διευθύνοντος συμβούλου της Intel, Λιπ Μπου Ταν, απαίτησε την Πέμπτη o πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι έχει «υψηλό ασυμβίβαστο» λόγω των δεσμών του με κινεζικές εταιρείες. Η στάση του Τραμπ εγείρει αμφιβολίες για το μέλλον του εμβληματικού κατασκευαστή ημιαγωγών που ήδη αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις.

Μια αλλαγή στην ηγεσία της Intel θα μπορούσε να εντείνει την πίεση στην εταιρεία, ενώ προωθεί μια σημαντική στρατηγική επανεκκίνηση που ξεκίνησε ο Ταν, με στόχο τη μείωση του κόστους μέσω της συρρίκνωσης του εργατικού δυναμικού της και της διακοπής της κατασκευής ορισμένων από τα σχεδιαζόμενα εργοστάσιά της.

Τα σχόλια του Τραμπ ήρθαν μια ημέρα αφότου το Reuters ανέφερε ότι ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής των ΗΠΑ Τομ Κότον είχε στείλει επιστολή στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της Intel με ερωτήσεις σχετικά με τους δεσμούς του Ταν με κινεζικές εταιρείες και μια πρόσφατη ποινική υπόθεση που αφορούσε την πρώην εταιρεία του, Cadence Design.

Το Reuters ανέφερε τον Απρίλιο ότι ο Ταν - ο ίδιος ή μέσω επιχειρηματικών κεφαλαίων που έχει ιδρύσει ή λειτουργεί - επένδυσε τουλάχιστον 200 εκατομμύρια δολάρια σε εκατοντάδες κινεζικές εταιρείες, μερικές από τις οποίες συνδέονται με τον κινεζικό στρατό.

Μια πηγή που γνώριζε το θέμα είχε δηλώσει τότε στο Reuters ότι ο Ταν είχε αποχωρήσει από τις θέσεις του σε οντότητες στην Κίνα, χωρίς να παράσχει περισσότερες λεπτομέρειες.

«Δεν υπάρχει άλλη λύση σε αυτό το πρόβλημα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τραμπ σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα του Truth Social, προκαλώντας πτώση των μετοχών της Intel κατά περίπου 4% στις προσυνεδριακές συναλλαγές των ΗΠΑ.

Η Intel αποτελεί βασικό πυλώνα των προσπαθειών των ΗΠΑ για την ενίσχυση της εγχώριας κατασκευής τσιπ, και πέρυσι εξασφάλισε σχεδόν 20 δισεκατομμύρια δολάρια σε επιδοτήσεις και δάνεια, τη μεγαλύτερη ομοσπονδιακή επιχορήγηση βάσει του Νόμου CHIPS and Science του 2022, για την επιδότηση της παραγωγής ημιαγωγών αιχμής.

Η Intel και ο Ταν, ο οποίος ανέλαβε τον ρόλο του Διευθύνοντος Συμβούλου τον Μάρτιο μετά την απομάκρυνση του προκατόχου του, Πατ Γκέλσινγκερ στα τέλη του περασμένου έτους, δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα του Reuters για σχολιασμό.

Ένας εκπρόσωπος της Intel δήλωσε σε δήλωσή του την Τετάρτη ότι «η Intel και ο Ταν είναι βαθιά αφοσιωμένοι στην εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ και στην ακεραιότητα του ρόλου μας στο αμυντικό οικοσύστημα των ΗΠΑ». Η εταιρεία δήλωσε ότι θα απαντήσει στα θέματα που εγείρει στην επιστολή του ο γερουσιαστής.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Intel επένδυσε σε εκατοντάδες κινεζικές εταιρείες τσιπ και νέας τεχνολογίας μεταξύ Μαρτίου 2012 και Δεκεμβρίου 2024, ανέφερε το Reuters τον Απρίλιο.

Πηγή: skai.gr

