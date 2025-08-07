Η γερμανική Allianz, ανακοίνωσε την Πέμπτη αύξηση 13% στα καθαρά κέρδη του β' τριμήνου και επιβεβαίωσε τον στόχο της για το σύνολο του έτους.

Η Allianz ανέφερε ότι τα κέρδη αυξήθηκαν από την ενίσχυση του τομέα περιουσίας και ατυχημάτων και από μια πώληση περίπου 300 εκατ. ευρώ (350 εκατ. δολάρια) από μια κοινοπραξία με την UniCredit, σημειώνει το Reuters.

Τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους ανήλθαν σε 2,841 δισ. ευρώ το τρίμηνο έως τον Ιούνιο, έναντι κερδών 2,513 δισ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα. Το ποσό ξεπέρασε την πρόβλεψη για 2,756 δισ. ευρώ.

Η Allianz ανέφερε ότι είναι κοντά στο να επιτύχει τον στόχο της για ολόκληρο το έτος για λειτουργικά κέρδη μεταξύ 15 και 17 δισ. ευρώ, έναντι 16 δισ. ευρώ το 2024.

«Η Allianz σημείωσε αποτελέσματα ρεκόρ το πρώτο εξάμηνο του έτους», τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος, Όλιβερ Μπάτε.

Πηγή: skai.gr

