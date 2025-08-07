Η Sony αύξησε την Πέμπτη την πρόβλεψή της για τα λειτουργικά κέρδη του έτους κατά 4% σε 1,33 τρισ. γεν (9,01 δισ. δολάρια), επικαλούμενη τις προσδοκίες για μικρότερη επίπτωση από τους δασμούς του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ο όμιλος ανακοίνωσε αύξηση των λειτουργικών κερδών κατά 36,5% στα 340 δισ. γεν για το τρίμηνο Απριλίου-Ιουνίου, ξεπερνώντας τον μέσο όρο των 288 δισ. γεν των εκτιμήσεων οκτώ αναλυτών που συγκέντρωσε η LSEG.

Η Sony βλέπει τώρα αντίκτυπο των δασμών ύψους 70 δισ. γεν, σε σύγκριση με τα 100 δισ. γεν που προέβλεπε τον Μάιο, σύμφωνα με το Reuters.

Οι ιαπωνικές εταιρείες προσαρμόζουν τις εκτιμήσεις τους τους για το πλήγμα από τους δασμούς, καθώς οι χώρες συνάπτουν εμπορικές συμφωνίες με τις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της Ιαπωνίας τον περασμένο μήνα.

«Υπάρχουν ακόμη κάποιες ρευστές πτυχές, όπως οι συγκεκριμένοι δασμοί για τα προϊόντα», δήλωσε ο οικονομικός διευθυντής Λιν Τάο κατά την ενημέρωση για τα κέρδη.

Η εταιρεία αναμένει ότι η αβεβαιότητα στο επιχειρηματικό περιβάλλον, όπως οι πρόσθετοι δασμοί των ΗΠΑ, θα έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο από το δεύτερο τρίμηνο και μετά.

Η Sony ανέφερε ότι βλέπει μια ισχυρότερη προοπτική κερδών στην επιχείρηση παιχνιδιών της, η οποία ενισχύεται από τις πωλήσεις υπηρεσιών δικτύου και τις ευνοϊκές συναλλαγματικές ισοτιμίες.

Κάποτε γνωστή ως κατασκευάστρια οικιακών ηλεκτρονικών συσκευών, όπως το φορητό κασετόφωνο «Walkman», η Sony έχει γίνει ένα μεγαθήριο της ψυχαγωγίας που καλύπτει τομείς όπως παιχνίδια, ταινίες και μουσική, καθώς και κορυφαία κατασκευάστρια εταιρεία αισθητήρων εικόνας για smartphones.

Πηγή: skai.gr

