Gen-E 2025: Ο Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Νεανικής Επιχειρηματικότητας έρχεται στην Αθήνα

Στην Αθήνα διοργανώνεται για πρώτη φορά ο Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Νεανικής Επιχειρηματικότητας Gen-E 2025 του JA Europe, που θα φιλοξενηθεί από το Junior Achievement Greece θέτοντας τη χώρα μας στην πρώτη γραμμή της νεανικής επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη. Περισσότεροι από 800 επισκέπτες από 40 χώρες της Ευρώπης θα βρεθούν στην Αθήνα μεταξύ 1-3 Ιουλίου για να παρουσιάσουν τις καινοτόμες υπηρεσίες και τα προϊόντα τους στη Νεανική Εμπορική Έκθεση στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος».

Ο διαγωνισμός που ξεκίνησε διαδικτυακά στις 21 Μαΐου με την Εικονική Νεανική Εμπορική Έκθεση (Virtual Expo) αποτελεί ένα ευρωπαϊκό γεγονός στο οποίο συμμετέχουν περισσότερες από 2.000 καινοτόμες νεανικές «επιχειρήσεις» και 400.000 μαθητές και μαθήτριες από όλη την Ευρώπη.

Θεσμικοί υποστηρικτές του Gen-E 2025 είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Υπουργείο Πολιτισμού.

Την Ελλάδα εκπροσωπεί η μαθητική “επιχείρηση” WaterLoop από το Γενικό Λύκειο Μαγούλας

Η Ελλάδα εκπροσωπείται κάθε χρόνο στον Ευρωπαϊκό διαγωνισμό, από τη μαθητική ομάδα που διακρίνεται με το 1ο Βραβείο “Οδυσσέας Κυριακόπουλος” στον Πανελλαδικό Τελικό του JA Greece.

Φέτος ξεχώρισε η ομάδα της Waterloop από το Γενικό Λύκειο Μαγούλας.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες της WaterLoop δημιούργησαν μια λύση που συνδυάζει έξυπνη τεχνολογία, οικολογική συνείδηση και πρακτικότητα – δίνοντας στους καταναλωτές τον έλεγχο της εξοικονόμησης νερού. Σε μια εποχή που η διαχείριση των φυσικών πόρων μπαίνει στην πρώτη γραμμή των παγκόσμιων προτεραιοτήτων και με στόχο την ανακύκλωση νερού και την πρόληψη διαρροών, η WaterLoop θα διεκδικήσει το Ευρωπαϊκό βραβείο JA Europe Innovation οf the Year 2025.

Δύο διακρίσεις ήδη για την Ελλάδα

Από τις 2.000 ομάδες που συμμετέχουν στο Virtual Expo, η ελληνική ομάδα “LoopLab” από το Πειραματικό Λύκειο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας διακρίθηκε με το PMIEF Best Application of Project Management Award, ενώ το 3ο Γυμνάσιο Αργυρούπολης, απέσπασε ένα από τα 10 βραβεία των “The Entrepreneurial School Awards (TES Awards) 2025” του JA Europe, που υποστηρίζονται από τη FedEx.

Βραβείο Κοινού (Public Choice Award) & ελληνικές ομάδες

Η χώρα μας συμμετέχει με 26 μαθητικές εικονικές επιχειρήσεις στη Διαδικτυακή Εμπορική Έκθεση (Virtual Expo). Μαθητές και μαθήτριες από όλη την Ελλάδα, διεκδικούν το Βραβείο Κοινού (Public Choice Award) που θα απονεμηθεί κατά τη διάρκεια της Επίσημης Τελετής Βράβευσης, στις 3 Ιουλίου.

Η ψηφοφορία είναι ανοιχτή μέχρι και τις 2 Ιουλίου 2025. Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των επιχειρήσεων που ψηφίζει το κοινό, ωστόσο δεν μπορεί ο χρήστης της πλατφόρμας να ψηφίσει την ίδια ομάδα δεύτερη φορά.

Τα εθνικά βραβεία του Gen-E 2025

Innovation in Sustainability Award By Cenergy Holdings – Elvalhalcor (Viohalco Companies): Το Βραβείο απευθύνεται σε φοιτητές που αναπτύσσουν καινοτόμες, πρακτικές και βιώσιμες επιχειρηματικές λύσεις, αντιμετωπίζοντας περιβαλλοντικές ή κοινωνικές προκλήσεις μέσω ουσιαστικών, κυκλικών προσεγγίσεων.

Titan Future Horizons Award: Το βραβείο «Titan Future Horizons Award» από τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ: Απευθύνεται σε νέους επιχειρηματίες που -αξιοποιώντας την τεχνολογία- αναπτύσσουν καινοτόμες επιχειρηματικές λύσεις και δημιουργούν περιβαλλοντικά υπεύθυνα προϊόντα και υπηρεσίες, προσανατολισμένες στις αγορές του αύριο.

Υποστηρικτές του Gen-E 2025

