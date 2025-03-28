Στο επίσημο λανσάρισμα της κινεζικής αυτοκινητοβιομηχανίας Dongfeng Motor στην ελληνική αγορά προχώρησε η Spanos Group.

Η Dongfeng, μια εταιρεία με ιστορία 56 ετών που διαθέτει τα αυτοκίνητά της σε περισσότερες από 100 χώρες του κόσμου, κατασκευάζει περισσότερα από 3,5 εκατομμύρια οχήματα ετησίως, τόσο για δικά της brands, όσο και στο πλαίσιο κοινοπραξιών με άλλες εταιρείες και αποτελεί έναν κολοσσό που χαίρει παγκόσμιας αναγνώρισης.

Με την προσθήκη της στο portfolio του Spanos Group, η κινεζική εταιρεία φιλοδοξεί να αναβαθμίσει την ελληνική αγορά προσφέροντας μοντέλα που ξεχωρίζουν σε τεχνολογία, εξοπλισμό άνεσης και ασφάλειας, value for money και εμφάνιση.

Το μοντέλο που βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής είναι αναμφίβολα το Dongfeng BOX, ένα αμιγώς ηλεκτρικό supermini που έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα της κατηγορίας. Παράλληλα, η Dongfeng Hellas λανσάρει άμεσα στην ελληνική αγορά τα πολύ ξεχωριστά μοντέλα των VOYAH και MHERO.

Το Dongfeng BOX έχει μήκος 4,02 m, νεανικό design και στοιχεία που ξεχωρίζουν, όπως είναι οι πόρτες χωρίς πλαίσιο, οι πτυσσόμενες χειρολαβές και η διχρωμία αμαξώματος-οροφής. Το μεγάλο μεταξόνιο των 2,66 m ξεφεύγει από το πλαίσιο της κατηγορίας και του χαρίζει άπλετους εσωτερικούς χώρους, οπότε, σε συνδυασμό με το πορτμπαγκάζ των 326 lt, μπορεί να καλύψει κάθε μεταφορική ανάγκη.

Το εσωτερικό του BOX διαθέτει ποιοτικά υλικά και ιδιαίτερα πλούσιο εξοπλισμό, ο οποίος περιλαμβάνει κεντρική οθόνη αφής 12”, πανοραμική απεικόνιση 360ο, ασύρματη φόρτιση κινητού, αυτόματο κλιματισμό, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο και κλιματιζόμενο κάθισμα οδηγού κ.ά. Επιπλέον, στάνταρ από τη βασική έκδοση City είναι μια σουίτα προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης, όπως η ενεργή διατήρηση λωρίδας, το προσαρμοζόμενο (adaptive) cruise control, η ημιαυτόνομη οδήγηση σε μποτιλιάρισμα και στο ταξίδι (Traffic Jam Assist και Highway Assist) κ.ά.

Το BOX διαθέτει μπαταρία χωρητικότητας 42,3 kWh, η οποία του εξασφαλίζει αυτονομία 310 km (WLTP), υπερκαλύπτοντας όλες τις ανάγκες καθημερινής μετακίνησης. Η αναπλήρωση ενέργειας σε ταχυφορτιστή DC γίνεται σε μόλις 30’ για το 30-80%, ενώ σε wallbox και δημόσια σημεία φόρτισης AC η ισχύς των 6,6 kW γεμίζει την μπαταρία σε λιγότερες από 7,5 ώρες (0-100%). Παράλληλα, η βασική έκδοση City διατίθεται και με μπαταρία 31,4 kWh, με αυτονομία 230 km.

Το Dongfeng ΒΟΧ καλύπτεται από εγγύηση 8 ετών ή 160.000 km για τη μπαταρία και 5 ετών ή 100.000 km για τα μηχανικά του μέρη, ενώ η τιμή του ξεκινά από 24.500 €, ή 18.573 € με την κρατική επιδότηση του Κινούμαι Ηλεκτρικά 3. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα test drives έχουν ήδη ξεκινήσει, ενώ τα πρώτα αυτοκίνητα θα παραδοθούν στους ιδιοκτήτες τους στις αρχές Μαΐου.

Παράλληλα, σε μια διαφορετική πλευρά της αγοράς έρχεται να τοποθετηθεί το VOYAH Free. Ένα ηλεκτρικό premium SUV με μήκος 4,9 m, τετρακίνηση και ισχύ 489 ίππων, που προσφέρει απόλυτα άνετες μετακινήσεις σε ένα πολυτελές περιβάλλον με υλικά κορυφαίας ποιότητας, κομψό σχεδιασμό και 3 εντυπωσιακές οθόνες 12,3″. Η μπαταρία χωρητικότητας 106 kWh του χαρίζει αυτονομία 500 km (WLTP), ενώ μια πληθώρα συστημάτων υποβοήθησης προσφέρει χαρακτηριστικά ημιαυτόνομης οδήγησης. Το Free είναι ετοιμοπαράδοτο και για το λανσάρισμά του διατίθεται με όφελος 10.000 € (ανεξαρτήτως της επιδότησης του Κινούμαι Ηλεκτρικά 3).

Δίπλα του, το VOYAH Dream είναι κορυφαία μορφή ηλεκτρικού πολυμορφικού. Με δύο ξεχωριστά καθίσματα-πολυθρόνες στη μεσαία σειρά, που είναι θερμαινόμενα, αεριζόμενα και διαθέτουν λειτουργία μασάζ, και ακόμη τρεις θέσεις πιο πίσω, αποτελεί ένα ηλεκτρικό ταξίδι στην απόλυτη άνεση. Η μπαταρία των 108,7 kWh προσφέρει αυτονομία 482 km (WLTP).

Τέλος, το MHERO 1, αποτελεί το απόλυτο όχημα εκτός δρόμου, με νούμερα που ζαλίζουν: Ισχύς 1.088 PS, ροπή 1.400 Nm, μπαταρία 142.7 kWh, 3 διαφορικά που κλειδώνουν κατά βούληση, αερανάρτηση με ύψος από το έδαφος έως 33,5 cm, ενεργή τετραδιεύθυνση με λειτουργία crab walk κ.ά. συνθέτουν ένα πραγματικό «θηρίο». Το οποίο μπορεί με την ίδια ευκολία να μεταφέρει τους επιβάτες του σε ανεξερεύνητα μέρη, με αυτονομία 450 km (WLTP), ή να τους κολλήσει στο κάθισμα, κάνοντας 0-100 km/h σε 4,2".

O κόσμος της Dongfeng Motor σας περιμένει να τον γνωρίσετε στο κεντρικός της κατάστημα στην Ηλιούπολη, λ. Βουλιαγμένης 423Α, Τ.Κ. 163 46, τηλ. 210 99 33 303, ενώ σύντομα θα ανακοινωθούν και τα υπόλοιπα σημεία διανομής στην ελληνική επικράτεια.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ (χωρίς την επιδότηση του ΚΗ3)

• Dongfeng BOX από 24.500 €

• VOYAH Free από 65.000 €*

• VOYAH Dream από 99.000 €

• MHERO 1 από 143.000 €

*Προσφορά λανσαρίσματος, αποκλειστικά για ετοιμοπαράδοτα αυτοκίνητα.

