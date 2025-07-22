Την πώληση της Ευρωκλινικής στη Generali Hellas ανακοίνωσε η Akkadia Holdings

H Akkadia Holdings Limited ανακοίνωσε σήμερα την υπογραφή συμφωνίας για τη μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών της στον Όμιλο Ευρωκλινικής στην Generali Hellas.

Η συναλλαγή αποτελεί το επιστέγασμα μιας επιτυχημένης στρατηγικής διαδρομής, κατά την οποία η Ευρωκλινική αναπτύχθηκε, ενδυναμώθηκε και επανατοποθετήθηκε ως ηγετική δύναμη στον χώρο της ιδιωτικής υγείας στην Ελλάδα.

Όπως επισημαίνεται στην ίδια ανακοίνωση, η Akkadia Holdings, ως βασικός μέτοχος της Ευρωκλινικής από το 2020, υποστήριξε τη δυναμική της εξέλιξη σε μία περίοδο γεμάτη προκλήσεις για το σύστημα υγείας, ενισχύοντας τις υποδομές, την κλινική επάρκεια και τη διοικητική της αυτονομία. Η διοικητική ομάδα, μαζί με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, εργάστηκαν με συνέπεια για την επίτευξη ενός φιλόδοξου σχεδίου μετασχηματισμού.

Ο κ. Νικόλας Πλακόπητας, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Ευρωκλινικής δήλωσε σχετικά: «Πριν από 5 χρόνια οι περισσότεροι επενδυτές του fund της Global Finance που κατείχε την Ευρωκλινική, ένωσαν τις δυνάμεις τους μαζί με το management team της Ευρωκλινικής και προχώρησαν σε ένα φιλόδοξο εγχείρημα. Σήμερα, η Ευρωκλινική αφού κατάφερε να αναπτυχθεί, να σταθεροποιηθεί και να επανατοποθετηθεί ως πρωταγωνιστής στον χώρο της Υγείας κλείνει αυτόν τον κύκλο με επιτυχία. Η συμφωνία με τη Generali αποτελεί φυσική συνέχεια αυτής της πορείας και πιστεύουμε ότι θα δώσει περαιτέρω ώθηση στον Όμιλο, διατηρώντας τον ανθρωποκεντρικό του χαρακτήρα και τη δέσμευσή του προς όλους τους συνεργάτες - ιατρούς, ασφαλιστικούς οργανισμούς και προσωπικό. Ένα θερμό ευχαριστώ σε όλους όσους μας εμπιστεύτηκαν, βοήθησαν και στήριξαν μέχρι σήμερα».

Όπως επισημαίνεται η συνεργασία με τη Generali Hellas αποτελεί το επόμενο φυσικό βήμα για την Ευρωκλινική, παρέχοντας πρόσβαση σε διεθνή τεχνογνωσία, πόρους και στρατηγική υποστήριξη, ενώ παράλληλα διασφαλίζεται η συνέχεια του ανοιχτού μοντέλου λειτουργίας της εταιρείας με συνεργασία όλων των ασφαλιστικών φορέων.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση των απαραίτητων νομικών και κανονιστικών εγκρίσεων

Πηγή: skai.gr

