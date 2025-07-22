Στην εξαγορά της Bodytalk ΑΕ προχώρησε ο όμιλος Intrafashion (γνωστός για το brand Pink Woman). Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η συμφωνία αυτή εντάσσεται στο στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης του Ομίλου Intrafashion και ενδυναμώνει περαιτέρω την παρουσία του στον χώρο της αθλητικής και casual ένδυσης, με στόχο τη δημιουργία συνεργειών και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του ιστορικού brand BODYTALK.

Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του INTRAFASHION GROUP, Δημήτρης Ματεμτζής: «Η BODYTALK διαθέτει μεγάλη ιστορία, ευρεία αναγνώριση και μοναδικά χαρακτηριστικά που την εδραίωσαν στη συνείδηση του καταναλωτικού κοινού. Σε μια περίοδο διεθνούς αναδιαμόρφωσης της ευρύτερης αθλητικής αγοράς, ο Όμιλος INTRAFASHION αποφάσισε να επενδύσει στην ανάπτυξη των προϊοντικών προτάσεων, της εικόνας και της επικοινωνίας του brand, στηριζόμενος τόσο στην ισχυρή του δομή όσο και στο ταλαντούχο ανθρώπινο δυναμικό της BODYTALK. Είμαι πεπεισμένος πως οι συνέργειες που θα δημιουργηθούν μεταξύ των δύο οργανισμών — οδηγούμενες από μια ξεκάθαρη στρατηγική επικέντρωσης στο κανάλι χονδρικής και στις συνεργασίες με τοπικούς και εθνικούς sports retailers — θα οδηγήσουν στην αύξηση μεριδίων αγοράς και στην επέκταση της BODYTALK σε σημαντικές αγορές του εξωτερικού».

Από την πλευρά του, ο ιδρυτής της BODYTALK, Γιώργος Λεουτσάκος, σημείωσε: «Η BODYTALK υπήρξε για εμάς ένα όραμα που εξελίχθηκε σε ένα ισχυρό brand, με σαφή ταυτότητα και παρουσία στον χώρο του ελληνικού activewear. Ήμασταν από τις πρώτες εταιρείες που πίστεψαν και θεμελίωσαν την τάση του athleisure στην Ελλάδα, συμβάλλοντας στην εξέλιξη της καθημερινής αθλητικής ένδυσης σε τρόπο ζωής. Η διαδρομή μας βασίστηκε στην καινοτομία, την αυθεντικότητα και τη σταθερή προσήλωση στις αξίες μας, και όλα αυτά έγιναν δυνατά χάρη στην εμπιστοσύνη των πελατών μας και τη δέσμευση των ανθρώπων μας.

Η ένταξη της BODYTALK στον Όμιλο INTRAFASHION αποτελεί στρατηγική επιλογή με μακροπρόθεσμο προσανατολισμό. Ο Όμιλος διαθέτει την οργανωτική και επιχειρησιακή υποδομή για να ενισχύσει την περαιτέρω ανάπτυξη του brand τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Είμαι βέβαιος πως, με σεβασμό στην ταυτότητα της BODYTALK, η νέα εποχή που ξεκινά θα φέρει ουσιαστικές συνέργειες και νέες δυνατότητες εξωστρέφειας και καινοτομίας».

Πηγή: skai.gr

