Το νέο 17μελές Διοικητικό Συμβούλιο με τριετή θητεία εξελέγη στη γενική συνέλευση της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών (ΕΕΝΕ), που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα. Το νέο ΔΣ, κατά την πρώτη του συνεδρίαση προχώρησε ομόφωνα στην επανεκλογή του Κρίστιαν Χατζημηνά στη θέση του προέδρου, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη στο όραμά του για μια σύγχρονη, δυναμική και εξωστρεφή ελληνική επιχειρηματικότητα.

Κατά την ομιλία του, ο κ. Χατζημηνάς, αφού ευχαρίστησε τα μέλη της ΕΕΝΕ και τα μέλη του ΔΣ για την εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό του, έθεσε τους στόχους της επόμενης θητείας του ΔΣ. Πρωταρχικό στόχο αποτελεί η περαιτέρω προώθηση και σωστή ένταξη στον εθνικό αναπτυξιακό σχεδιασμό των θέσεων της ΕΕΝΕ, μεταξύ των οποίων είναι η μειωμένη οριακή φορολόγηση επί της αύξησης των επιχειρηματικών κερδών, το μηδενικό οριακό μισθολογικό κόστος για την απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων και η σταδιακή κατάργηση της προκαταβολής φόρου για τις επιχειρήσεις. Εξέφρασε, μάλιστα, την αισιοδοξία του για τη θετική ανταπόκριση της κυβέρνησης.

Δεύτερον, η εμβάθυνση των σχέσεων της Ένωσης με άλλους φορείς, όπως οι κορυφαίοι κοινωνικοί εταίροι - ΣΕΒ, ΣΒΕ, ΣΕΤΕ, αλλά και φορείς προαγωγής της εργασίας και των δεξιοτήτων. «Στην Ελλάδα πρέπει να μάθουμε να συνεργαζόμαστε. Η κουλτούρα της συνεργασίας, είναι η συνταγή της επιτυχίας. Θέλουμε η ΕΕΝΕ να είναι καταλύτης συνεργασιών» τόνισε χαρακτηριστικά.

Έκανε δε ειδική μνεία στον ρόλο του προέδρου του ΣΕΒ Σπύρου Θεοδωρόπουλου, που ήδη από την αρχή της θητείας του έχει δώσει άλλη δυναμική στις σχέσεις μεταξύ των παραγωγικών επιχειρηματικών δυνάμεων της χώρας.

Στους άμεσους στόχους περιλαμβάνεται επίσης η δημιουργία ενός νέου χώρου, που θα αποτελεί «το Σπίτι της Τεχνητής Νοημοσύνης» για νέους και νέες. Έκανε ακόμη γνωστό ότι στην 9η Οικονομική Διάσκεψη της ΕΕΝΕ θα συμμετάσχουν Ευρωπαίοι οικονομολόγοι, καθώς, όπως είπε, «φιλοδοξία της Ένωσης είναι να περάσει και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη το μήνυμα των οριακών φόρων».

Κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης, ο Αρμόδιος Γιαννίδης, αντιπρόεδρος της Ένωσης, ανέλαβε καθήκοντα προεδρεύοντας και προχώρησε σε έναν σύντομο απολογισμό της προηγούμενης θητείας. Στην τοποθέτησή του, ανέδειξε τον πρωταγωνιστικό και θεσμικό ρόλο που διαδραμάτισε η Ένωση την εν λόγω περίοδο.

Ο γενικός διευθυντής Παύλος Ευθυμίου, που ορίστηκε γραμματέας της , υπογράμμισε πως το 2024 ήταν μια ιδιαίτερα επιτυχημένη χρονιά, καθώς η Ένωση έσπασε το φράγμα των 200 μελών, με εξαιρετικά ποιοτικές προσθήκες, ενίσχυσε στρατηγικά το αποτύπωμά της και συνέβαλε ουσιαστικά στον δημόσιο διάλογο με τις θέσεις της που με χαρά είδε να γίνονται μέρος της εθνικής αναπτυξιακής πυξίδας ως πολιτικές προς εφαρμογή και νόμοι, το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Η ΕΕΝΕ, ως ενεργός και θεσμικός συνομιλητής της Πολιτείας και φορέας έκφρασης της δημιουργικής, παραγωγικής και εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας της χώρας, θα συνεχίσει να αναδεικνύει τη διαρκή της δέσμευση στη διαμόρφωση ενός ανταγωνιστικού και βιώσιμου επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών της συνέλευσης, τιμητικός προσκεκλημένος ήταν ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, ο οποίος, κατά τον χαιρετισμό του, εξέφρασε τη συμβολή των επιχειρηματιών της Ένωσης, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ανθρώπους που με το έργο τους αναδεικνύουν και ενισχύουν τη χώρα.

Ο υπουργός ανακοίνωσε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη εντάσσεται πλέον και επισήμως στην αποστολή του υπουργείου, γεγονός που αποτυπώνεται και στη μετονομασία του σε υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Όπως ανέφερε, με την εν λόγω θεσμική ενίσχυση, εδραιώνεται η εθνική στρατηγική για την Τεχνητή Νοημοσύνη, ενώ ταυτόχρονα θωρακίζεται η Δημόσια Διοίκηση με σύγχρονα έργα και στοχευμένες μεταρρυθμίσεις. Παράλληλα, στο υπουργείο εντάσσεται και η νέα Ειδική Γραμματεία Τεχνητής Νοημοσύνης και Δεδομένων, με αποκλειστικό αντικείμενο την τεχνητή νοημοσύνη και εξέλιξη δεδομένων.

Τις εργασίες της συνέλευσης έκλεισε η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, η οποία αναφέρθηκε στη νέα εθνική στρατηγική για την ενίσχυση των δεξιοτήτων, τονίζοντας ότι το υπουργείο ακολουθεί συστηματικά την κατεύθυνση αυτή, με έμφαση στις πολιτικές Upskilling και Reskilling. Επιπλέον, πρότεινε τη σύσταση Επαγγελματικών Ακαδημιών, σε συνεργασία με το υπουργείο Εργασίας, με στόχο τη δημιουργία διαύλων πρακτικής άσκησης για νέους σε επιχειρήσεις. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος και την απόκτηση σχετικής πιστοποίησης, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα ένταξης στο μόνιμο προσωπικό των επιχειρήσεων, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο το ανθρώπινο δυναμικό της και συμβάλλοντας ενεργά στην οικονομική ανάπτυξη.

Χαιρετισμό απηύθυνε ο διοικητής της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, Μιχάλης Μπλέτσας, ο οποίος, αφού ευχήθηκε καλή επιτυχία στο νέο ΔΣ, υπογράμμισε τη σημασία της καλής συνεργασίας και προετοιμασίας, με στόχο την αποτελεσματική θωράκιση των ελληνικών επιχειρήσεων απέναντι σε κακόβουλες ηλεκτρονικές επιθέσεις.

Το νέο ΔΣ της ΕΕΝΕ

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου παραμένει σε μεγάλο βαθμό σταθερή. Η διεύρυνσή του με άξιες γυναίκες επιχειρηματίες, σηματοδοτεί την εξέλιξη και τη συνέχεια της αποστολής της Ένωσης. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΝΕ που συγκροτήθηκε σε σώμα έχει ως εξής:

1. Κρίστιαν Χατζημηνάς, πρόεδρος | EFA GROUP

2. Χάρης Βαφειάς, αντιπρόεδρος | STEALTHGAS

3. Αλέξανδρος Αγγελόπουλος, αντιπρόεδρος | ALDEMAR RESORTS

4. Αρμόδιος Γιαννίδης, αντιπρόεδρος | VITEX - ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΙΔΗ

5. Σοφία Κουνενάκη - Εφραίμογλου, αντιπρόεδρος | ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΟΥ

6. Θωμάς Αποστολίδης, γενικός γραμματέας | ELIKON

7. Παύλος Ευθυμίου, ταμίας | Forward Media

8. Δρ. Βασίλης Γ. Αποστολόπουλος, επίτιμος πρόεδρος & μέλος ΔΣ ΕΕΝΕ| ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

9. Γεώργιος Αλεξανδράτος, μέλος ΔΣ ΕΕΝΕ | APOLLONIALINES

10. Ναταλία Βαγιωνή, μέλος ΔΣ ΕΕΝΕ| FRESH LINE

11. Χάρης Δασκαλάκης, μέλος ΔΣ ΕΕΝΕ | BCA GROUP

12. Γιώργος Καλαβρουζιώτης, μέλος ΔΣ ΕΕΝΕ | EUNICE ENERGY GROUP

13. Κώστας Γεράρδος, μέλος ΔΣ ΕΕΝΕ | ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS

14. Μαίρη Χατζάκου, μέλος ΔΣ ΕΕΝΕ | ΜΕΒΓΑΛ

15. Ρεβέκκα Πιτσίκα, μέλος ΔΣ ΕΕΝΕ | PEOPLE FOR BUSINESS ΑΕ

16. Μπεζεντάκου Δανάη, μέλος ΔΣ ΕΕΝΕ | NAVIGATOR SHIPPING CONSULTANTS LTD

17. Πολυχρονοπούλου Λυδία, μέλος ΔΣ ΕΕΝΕ | MATRIX PACK

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

