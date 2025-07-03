THEON: Νέα παραγγελία από Βόρεια Ευρώπη για το θερμικό προσάρτημα IRIS-C

Η THEON INTERNATIONAL PLC (THEON) ανακοινώνει ότι ένας από τους στρατηγικούς και μακροχρόνιους πελάτες της, προχώρησε σε νέα παραγγελία θερμικών προσαρτημάτων IRIS-C για τον εξοπλισμό των Ειδικών Δυνάμεών της, κατόπιν εκτεταμένων επιχειρησιακών δοκιμών.

Η ισχυρή αυτή εκκίνηση του τρίτου τριμήνου αποτελεί περαιτέρω επιβεβαίωση ότι το οικοσύστημα διασυνδεδεμένων συσκευών επαυξημένης πραγματικότητας A.R.M.E.D. της THEON ενισχύει την επιχειρησιακή ετοιμότητα των στρατών που αξιοποιούν ψηφιακά συστήματα νέας γενιάς.

Το IRIS-C σημειώνει ισχυρή απήχηση σε διεθνές επίπεδο και αναμένεται να αποτελέσει το νέο πρότυπο αναφοράς για την αναβάθμιση των συστημάτων νυχτερινής όρασης.

Παραγγελίες συνολικού ύψους περίπου €66 εκατ., οι οποίες είχαν ήδη ανακοινωθεί, μεταφέρθηκαν από το ανεκτέλεστο υπόλοιπο (soft backlog) σε επιβεβαιωμένες συμβάσεις προμήθειας (hard backlog), κυρίως για τα νέα ψηφιακά διασυνδεμένα συστήματα A.R.M.E.D. της THEON.

Η νέα παραγγελία έρχεται σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσης της THEON για το πρόγραμμα IdZ (Στρατιώτης του Μέλλοντος) των Γερμανικών Ενόπλων Δυνάμεων νωρίτερα φέτος, επιβεβαιώνοντας την ικανότητα της εταιρίας να αναπτύξει με ίδια μέσα καινοτομίας, έρευνας και ανάπτυξης, ένα ισχυρό διαφοροποιημένο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο. Τα νέα αυτά ψηφιακά συστήματα αναμένεται να αποτελέσουν σημείο αναφοράς για τους σύγχρονους στρατούς, αρχικά στην Ευρώπη και στη συνέχεια παγκοσμίως.

Ο Philippe Mennicken, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Business Development Director της THEON, δήλωσε: «Πρόκειται για καθοριστικής σημασίας παραγγελία του νέου μας θερμικού προσαρτήματος, γιατί αποτελεί ισχυρή απόδειξη των δυνατοτήτων του τμήματος έρευνας και σχεδιασμού της εταιρίας. Αναμένουμε σύντομα την ανακοίνωση αποτελεσμάτων από μεγαλύτερους διαγωνισμούς για το συγκεκριμένο προϊόν, γεγονός που θα μας επιτρέψει να διαφοροποιήσουμε σημαντικά τα έσοδά μας από το επόμενο έτος, συμπληρώνοντας την ισχυρή ανάπτυξη που ήδη καταγράφουμε στον τομέα των συστημάτων νυχτερινής όρασης όπου διατηρούμε ηγετική θέση στην αγορά».

