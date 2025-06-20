Η Tesla έχει συνάψει την πρώτη της συμφωνία για την κατασκευή ενός σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μπαταρίες σε κλίμακα δικτύου στην Κίνα, εν μέσω μιας τεταμένης εμπορικής σχέσης μεταξύ Πεκίνου και Ουάσινγκτον, σύμφωνα με το CNBC.

Η αμερικανική εταιρεία δημοσίευσε στην κινεζική υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης Weibo ότι το έργο θα είναι το μεγαλύτερο του είδους του στην Κίνα όταν ολοκληρωθεί.

Τα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας σε κλίμακα κοινής ωφέλειας με μπαταρίες βοηθούν τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας να διατηρούν την προσφορά και τη ζήτηση σε ισορροπία. Χρειάζονται όλο και περισσότερο για να γεφυρώσουν την αναντιστοιχία προσφοράς και ζήτησης που προκαλούν οι διαλείπουσες πηγές ενέργειας, όπως η ηλιακή και η αιολική ενέργεια.

Συμφωνία άνω του μισού δισ.

Το κινεζικό μέσο ενημέρωσης Yicai ανέφερε πρώτο ότι η συμφωνία, αξίας 4 δισεκατομμυρίων γιουάν (556 εκατ. δολαρίων), έχει υπογραφεί από την Tesla, την τοπική κυβέρνηση της Σαγκάης και τη χρηματοδοτική εταιρεία China Kangfu International Leasing, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Η Tesla δήλωσε ότι το εργοστάσιο μπαταριών της στη Σαγκάη παρήγαγε περισσότερα από 100 Megapacks - την μπαταρία που έχει σχεδιαστεί για την ανάπτυξη σε κλίμακα κοινής ωφέλειας - κατά το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Ένα Megapack μπορεί να παρέχει έως και 1 μεγαβάτ ισχύος για τέσσερις ώρες.

«Ο σταθμός αποθήκευσης ενέργειας από την πλευρά του δικτύου είναι ένας έξυπνος ρυθμιστής για την αστική ηλεκτρική ενέργεια, ο οποίος μπορεί να προσαρμόζει ευέλικτα τους πόρους του δικτύου», δήλωσε η Tesla στο Weibo.

Αυτό θα «λύσει αποτελεσματικά την πίεση της αστικής παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και θα εξασφαλίσει την ασφαλή, σταθερή και αποτελεσματική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας της πόλης», πρόσθεσε. «Μετά την ολοκλήρωσή του, το έργο αυτό αναμένεται να γίνει το μεγαλύτερο έργο αποθήκευσης ενέργειας από την πλευρά του δικτύου στην Κίνα».

Σύμφωνα με τον ιστότοπο της εταιρείας, κάθε Megapack πωλείται λιανικώς λίγο κάτω από 1 εκατομμύριο δολάρια στις ΗΠΑ.

Πηγή: skai.gr

