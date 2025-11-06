Εθνική Τράπεζα: Διανομή καθαρού μερίσματος €0,2100 ανά μετοχή

Η Εθνική Τράπεζα διανομή προσωρινού μερίσματος στους μετόχους για τη χρήση 2025. Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, στους μετόχους θα διανεμηθεί σε μετρητά συνολικό ποσό €200.000.000 (μικτό ποσό) ή €0,2186 ανά μετοχή (μικτό ποσό).

Το ως άνω προς διανομή ποσό που θα καταβληθεί ανά μετοχή προσαυξάνεται με το ποσό που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που κατέχει η Τράπεζα, και διαμορφώνεται τελικώς στο μικτό ποσό €0,2210 ανά μετοχή.

Από το ως άνω μικτό ποσό θα γίνει παρακράτηση φόρου με συντελεστή 5% βάσει του άρθρου 64 του Ν.4172/2013, όπως ισχύει, και συνεπώς το καθαρό ποσό που θα λάβουν οι δικαιούχοι θα ανέλθει σε €0,2100 ανά μετοχή (με την εξαίρεση ή διαφοροποίηση του ποσοστού παρακράτησης για Μετόχους οι οποίοι υπόκεινται σε ειδικές διατάξεις, όπως βάσει των άρθρων 46, 48 και 63 του Ν. 4172/2013).

Ημερομηνία αποκοπής, από την οποία οι μετοχές της Τράπεζας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα λήψης του προς διανομή ποσού, ορίζεται η Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2025.

Δικαιούχοι είναι οι εγγεγραμμένοι Μέτοχοι της Τράπεζας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» (ATHEXCSD) την Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2025 (ημερομηνία καταγραφής).

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του ανωτέρω ποσού ορίζεται η Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2025.

Η καταβολή του ανωτέρω ποσού, θα πραγματοποιηθεί μέσω της πληρώτριας τράπεζας, «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» ως ακολούθως:

1. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ATHEXCSD και τις σχετικές αποφάσεις της.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής του ανωτέρω ποσού σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων, των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων.

Ποσά - κατά τα ανωτέρω - που δεν θα εισπραχθούν μέσα σε πέντε (5) χρόνια παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Σημειώνεται ότι η ως άνω διανομή στους μετόχους τελεί υπό την έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.