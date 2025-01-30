Νέα διάσταση στη διένεξη μεταξύ της JPMorgan και του Χάρη Καρώνη σχετικά με την αποτίμηση της Viva Wallet δίνει η απόφαση του αγγλικού δικαστηρίου που δημοσιεύθηκε σήμερα.

Ο ιδρυτής και επικεφαλής της, σχολιάζοντας την απόφαση μέσω ανάρτησής του στο LinkedIn, σημειώνει ότι αποτελεί ένα θετικό αποτέλεσμα που διασφαλίζει την αποτίμηση της Viva έναντι των προσπαθειών απομείωσής της που επιδιώκει ο μέτοχος μειοψηφίας JPMorgan, προσθέτοντας ότι εδραιώνει τη σταθερότητα και το στρατηγικό όραμα της Viva για την IPO.

Η ανάρτηση του Χάρη Καρώνη

«Καλωσορίζω την απόφαση του Δικαστηρίου, καθώς αποτελεί ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα που διασφαλίζει την αποτίμηση της Viva έναντι των προσπαθειών του μετόχου μειοψηφίας J.P Morgan (JPM) για τη απομείωσή της. Η απόφαση προασπίζεται τις Αρχές Επιχειρηματικής Ηθικής ξεκαθαρίζοντας ότι η σύμβαση παρείχε στη JPM 'μία και μοναδική' δυνατότητα να ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς της Εταιρείας, το οποίο άσκησε τον Ιανουάριο του 2024 και το οποίο η WRL ορθώς απέρριψε με βάση τους όρους της συμφωνίας.

Δεδομένης αυτής της θετικής έκβασης, θα προέτρεπα τη νέα ηγεσία της JPMorgnan να εξετάσει τη χρήση των απεριόριστων πόρων της για να υποστηρίξει την ανάπτυξη της Viva στην Αμερική, στο πλαίσιο των αρχών της συμφωνίας, αντί να επιχειρεί διαρκώς να ξαναγράψει τη σύμβαση και να προβαίνει επίμονα σε νομικές ενέργειες στη βάση ανυπόστατων και αβάσιμων ισχυρισμών. Αποτελεί πρόβλημα της JPM το γεγονός ότι δεν έχει καταφέρει να κατανοήσει τους όρους της σύμβασης που συνέταξαν οι δικηγόροι της.

Είμαι ικανοποιημένος που, παρά τις αναταραχές που προκάλεσε η JPM, μετά τη σύναψη της αρχικής συμφωνίας, η Viva τριπλασίασε επιτυχώς τα έσοδά της, πρωτοστάτησε στην τεχνολογία Tap on Αny Device, πέρασε σε τροχιά κερδοφορίας και εδραίωσε τη θέση της ως κορυφαία Tech Bank στην Ευρώπη. Συνεχίζουμε την αναπτυξιακή πορεία μας με στόχο την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο, όπως προβλέπει η Συμφωνία Μετόχων, προς όφελος των πελατών, των εργαζομένων και των μετόχων μας».

Πηγή: skai.gr

