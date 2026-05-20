Η προσφορά της υπηρεσίας σταθερής τηλεφωνίας ως επιπλέον επιλογή (add-on), επιτρέπει στους χρήστες να διαμορφώνουν οι ίδιοι το πακέτο επικοινωνίας που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες τους, χωρίς να επιβαρύνονται με υπηρεσίες που δεν επιθυμούν να χρησιμοποιούν.

Αυτό επισημαίνει η ΔΕΗ σε ενημέρωση αναφορικά με τα νέα «πακέτα» υπηρεσιών ίντερνετ και τηλεφωνίας που είναι διαθέσιμα από χθες στις περιοχές όπου έχει αναπτυχθεί το δίκτυο τηλεπικοινωνιών της επιχείρησης. Η επέκταση της ΔΕΗ στη σταθερή τηλεφωνία γίνεται ενώ είναι σε εξέλιξη η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της επιχείρησης με τη ζήτηση να ξεπερνά κατά 4 φορές τα ζητούμενα κεφάλαια που είναι 4 δισ. ευρώ. Η διαδικασία ολοκληρώνεται σήμερα, ενώ η τιμή διάθεσης των μετοχών θα καθοριστεί αύριο.

Η πρόσθετη υπηρεσία κοστίζει 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Υπάρχει δυνατότητα προσθήκης επιπλέον με 1.000 λεπτών για διεθνείς κλήσεις προς σταθερά σε 35 επιλεγμένους προορισμούς, οπότε η τιμή διαμορφώνεται στα 10 ευρώ το μήνα.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση των πρόσθετων υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας είναι η σύνδεση internet σε πρόγραμμα ΔΕΗ Fiber.

Το ΔΕΗ Fiber διατίθεται σε τρία προγράμματα internet, με ταχύτητες 500 Mbps, 1 Gbps και 2,5 Gbps και τιμές 17,90 ευρώ, 19,90 ευρώ και 52,90 ευρώ αντίστοιχα. Βασίζονται σε 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι (FTTH) και προσφέρουν εγγυημένες υπερυψηλές ταχύτητες.

Η ΔΕΗ σημειώνει ακόμη ότι:

-Οι νέες πρόσθετες υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας χρησιμοποιούν την τεχνολογία Voice Over Broadband (VoBB), αξιοποιώντας το ιδιόκτητο δίκτυο οπτικών ινών της ΔΕΗ, χωρίς χρήση παλαιότερων υποδομών χαλκού. Το δίκτυο οπτικών ινών διασφαλίζει σταθερή και προβλέψιμη λειτουργία της υπηρεσίας.

-Η Υπηρεσία Τηλεφωνίας έχει σχεδιαστεί με μηχανισμούς προτεραιοποίησης που, εξασφαλίζουν ότι η κίνηση φωνής εξυπηρετείται με απόλυτη προτεραιότητα σε όλη την δικτυακή διαδρομή.

-Υποστηρίζεται πλήρης διαλειτουργικότητα με εθνικά και διεθνή τηλεφωνικά δίκτυα, ενώ η συνολική υποδομή έχει σχεδιαστεί για μακροχρόνια επεκτασιμότητα και υποστήριξη μελλοντικών υπηρεσιών.

-Η υπηρεσία υποστηρίζει το σύνολο των βασικών λειτουργιών τηλεφωνίας, όπως αναγνώριση κλήσης, αναμονή κλήσης, προώθηση κλήσης, τριμερή συνομιλία και κλήσεις έκτακτης ανάγκης (112, 100, 166 κ.ά.), ενώ παρέχει και δυνατότητα φορητότητας αριθμού χωρίς διακοπή υπηρεσίας.

-Η ενεργοποίηση της υπηρεσίας πραγματοποιείται εύκολα, χωρίς ανάγκη πρόσθετου εξοπλισμού, αξιοποιώντας τον υφιστάμενο εξοπλισμό του ΔΕΗ Fiber. Οι υφιστάμενοι συνδρομητές με μία απλή αίτηση μπορούν να ενεργοποιήσουν την υπηρεσία συνδέοντας απλά την τηλεφωνική τους συσκευή στον εξοπλισμό που ήδη διαθέτουν.

-Το δίκτυο οπτικών ινών της ΔΕΗ FiberGrid έχει περάσει από 1,8 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις εκ των οποίων 1 εκατ. σε 42 περιοχές της χώρας είναι έτοιμα για άμεση σύνδεση. Το στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης του δικτύου της ΔΕΗ FiberGrid προβλέπει την κάλυψη 3,8 εκατ. νοικοκυριών και επιχειρήσεων έως το 2028.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

