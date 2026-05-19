Regional Growth Conference 2026: Η Ελλάδα σημαντικός παράγοντας ενεργειακής ασφάλειας στην Ευρώπη

«Οι γεωπολιτικές εξελίξεις των τελευταίων ετών έχουν μεταβάλει σημαντικά το περιβάλλον ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή», σημείωσε ο γενικός γραμματέας Εσωτερικών και Οργάνωσης Αθανάσιος Μπαλέρμας, στο 14ο Regional Growth Conference που συνδιοργανώνουν η εφημερίδα «Πελοπόννησος», η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Πανεπιστήμιο Πατρών, υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων.

Ο κ. Μπαλέρμας, τόνισε ότι η διοίκηση Τραμπ (Donald Trump) έχει εισαγάγει τη συναλλακτική λογική στις διεθνείς συμμαχίες, ενώ η Ελλάδα αποτελεί πλέον σημαντικό παράγοντα ενεργειακής ασφάλειας για την Ευρώπη.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη προετοιμασίας, όχι μόνο σε επίπεδο στρατιωτικής, αλλά και πολιτικής άμυνας. «Οι σύγχρονες απειλές περιλαμβάνουν την παραπληροφόρηση, τις κυβερνοεπιθέσεις και τις υβριδικές μορφές επιθέσεων, που απαιτούν διαρκή ετοιμότητα και εκπαίδευση της κοινωνίας». Όπως ανέφερε, η χώρα μας επενδύει στον εκσυγχρονισμό των υποδομών ασφαλείας και στην ενίσχυση της ψηφιακής τους ανθεκτικότητας, καθώς η μετάβαση σε πλήρως ψηφιακά και ασφαλή συστήματα αποτελεί βασική προτεραιότητα για τα επόμενα χρόνια.

Όπως σημείωσε, οι κανόνες του διεθνούς δικαίου αμφισβητούνται ολοένα και περισσότερο, με αφετηρία την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, όπου «επικράτησε η λογική του δικαίου του ισχυρού».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η πολιτική Τραμπ επαναπροσδιόρισε τις σχέσεις των ΗΠΑ με τους συμμάχους τους, εισάγοντας μια περισσότερο συναλλακτική προσέγγιση απέναντι στην Ευρώπη και μετατοπίζοντας το στρατηγικό ενδιαφέρον της Ουάσιγκτον προς την περιοχή του Ειρηνικού.

Στη συνολική αλλαγή παραδείγματος στις διεθνείς σχέσεις, ύστερα από τις πρόσφατες διεθνείς προκλήσεις, αναφέρθηκε ο διεθνολόγος και πολιτικός επιστήμονας Δρ. Κωνσταντίνος Μπαλωμένος, στην τοποθέτησή του. Τόνισε ότι πλέον δεν βρισκόμαστε απέναντι σε μία μόνο κρίση, αλλά σε ένα πλέγμα αλληλεξαρτώμενων και πολυεπίπεδων κρίσεων - ενεργειακών, γεωπολιτικών και οικονομικών - που δημιουργούν ένα ιδιαίτερα ασταθές διεθνές περιβάλλον.

Αναφερόμενος στο σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον, σημείωσε ότι αυτό είναι πλέον δικτυοκεντρικό, με την εθνική ανθεκτικότητα να αποκτά καθοριστική σημασία. Όπως εξήγησε, το ΝΑΤΟ έχει συμφωνήσει σε επτά βασικές κατευθύνσεις ανθεκτικότητας, ωστόσο η εφαρμογή τους αποτελεί ευθύνη και πολιτική επιλογή κάθε κράτους ξεχωριστά, ενώ αντίστοιχες κατευθύνσεις υπάρχουν και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κλείνοντας, επεσήμανε ότι καμία χώρα δεν μπορεί να θεωρείται απόλυτα ασφαλής απέναντι στις σύγχρονες απειλές. Ωστόσο, έχουν ήδη αναληφθεί σημαντικές πρωτοβουλίες ενίσχυσης της ανθεκτικότητας και της ασφάλειας κρίσιμων υποδομών από μεγάλους οργανισμούς και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.

Απ' την πλευρά της η κα Κατερίνα Τασιοπούλου, διευθύνουσα σύμβουλος της ThreatScene στην Ελλάδα και της Exelasis στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και εκτελεστική διευθύντρια της Thyreos Cyber στην Ελλάδα, αναφέρθηκε στην αλλαγή του πλαισίου διεξαγωγής του σύγχρονου πολέμου, επισημαίνοντας ότι οι συγκρούσεις δεν διεξάγονται πλέον μόνο στο φυσικό πεδίο, αλλά και στον ψηφιακό χώρο.

Όπως τόνισε, η ενίσχυση της άμυνας δεν περιορίζεται μόνο στην προμήθεια οπλικών συστημάτων, αλλά απαιτεί και σημαντικές επενδύσεις στις κρίσιμες υποδομές που θα υποστηρίξουν και θα προστατεύσουν αυτόν τον εξοπλισμό.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον ρόλο του κυβερνοχώρου, ο οποίος πλέον αντιμετωπίζεται ως ο τέταρτος επιχειρησιακός κλάδος άμυνας, δίπλα στον στρατό ξηράς, την αεροπορία, το ναυτικό και το διάστημα. Όπως εξήγησε, μια κυβερνοεπίθεση μπορεί να ακινητοποιήσει κρίσιμες λειτουργίες και υποδομές, να επηρεάσει τους υπόλοιπους κλάδους άμυνας και να διαταράξει τη λειτουργία μιας χώρας χωρίς φυσική παρουσία ή συμβατική στρατιωτική επίθεση.

Η κ. Τασιοπούλου υπογράμμισε την ανάγκη διαρκούς προετοιμασίας, επένδυσης στην κυβερνοασφάλεια και ενίσχυσης της ψηφιακής ανθεκτικότητας απέναντι στις νέες μορφές υβριδικών απειλών.

Τη συζήτηση για τη γεωπολιτική και την ασφάλεια, συντόνισε ο δημοσιογράφος Φάνης Παπαθανασίου.

Το 14ο Regional Growth Conference πραγματοποιείται από τις 19 έως τις 21 Μαΐου στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών και, ύστερα από 14 χρόνια, έχει πλέον καθιερωθεί ως ένας σημαντικός θεσμός διαλόγου και ανταλλαγής ιδεών για το μέλλον των ελληνικών Περιφερειών και της πραγματικής οικονομίας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και βιώσιμου αναπτυξιακού μοντέλου για τη χώρα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.