Όμιλος Fourlis: Αύξηση πωλήσεων το πρώτο τρίμηνο 2026

Αύξηση 12,6% παρουσίασαν οι πωλήσεις του ομίλου Fourlis το πρώτο τρίμηνο 2026 κλείνοντας στα 133,1 εκατ. ευρώ, υποστηριζόμενες από θετική συγκρίσιμη επίδοση και επέκταση του δικτύου.

Το μικτό κέρδος αυξήθηκε κατά 11,1% στα 61,3 εκατ. ευρώ, με το περιθώριο μικτού κέρδους να διαμορφώνεται στο 46%, έναντι 46,7% στο α' τρίμηνο 2025, αντανακλώντας το μείγμα προϊόντων, τη δυναμική κατηγοριών και τις στοχευμένες προωθητικές ενέργειες.

Η λειτουργική κερδοφορία επηρεάστηκε από την εποχικότητα, τη χρονική κατανομή λειτουργικών εξόδων, τα κόστη επέκτασης και τα κόστη που αφορούν τον μετασχηματισμό και τις δυνατότητες δημιουργίας πλατφόρμας. Η συνεισφορά των συγγενών εταιρειών παρέμεινε θετική, υποστηριζόμενη από τις Trade Estates και SSRM.

Οι συνολικές κεφαλαιουχικές δαπάνες για το α' τρίμηνο 2026 ανήλθαν σε 5,7 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 1,6 εκατ. ευρώ αφορούν επέκταση δικτύου, 0,9 εκατ. ευρώ επενδύθηκαν σε πρωτοβουλίες ψηφιακού μετασχηματισμού και 2,2 εκατ. ευρώ σε επενδύσεις για το Κέντρο Διανομής της InterIkea.

Το προτεινόμενο μέρισμα ύψους 0,15 ευρώ ανά μετοχή θα τεθεί προς έγκριση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της 12ης Ιουνίου 2026.

Οι πωλήσεις του κλάδου Οικιακού Εξοπλισμού & Επίπλων (IKEA) αυξήθηκαν κατά 6,1% στα 82,5 εκατ. ευρώ, υποστηριζόμενες από ανθεκτική ζήτηση, θετική συγκρίσιμη ανάπτυξη και τη συνεχιζόμενη επέκταση του δικτύου. Κατά τη διάρκεια του τριμήνου, η IKEA προχώρησε στην αναβάθμιση του καταστήματος στη Ρόδο και προγραμματίζει την ανάπτυξη νέων new generation stores με έμφαση στην εγγύτητα με τον πελάτη.

Οι πωλήσεις του Κλάδου Αθλητικών Ειδών (INTERSPORT & Foot Locker) αυξήθηκαν κατά 24,9% στα 49,7 εκατ. ευρώ, υποστηριζόμενες από την ισχυρή απόδοση της INTERSPORT, τη συνεισφορά της Foot Locker και τη συνεχιζόμενη επέκταση του δικτύου. Η Foot Locker συνέχισε την ανάπτυξή της με νέα καταστήματα, νέο concept store στην Ερμού και στην Πατρα και την έναρξη λειτουργίας του ηλεκτρονικού καταστήματος στη Βουλγαρία, ενώ η INTERSPORT προχώρησε σε στρατηγική συνεργασία με την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία.

Οι πωλήσεις του κλάδου Υγείας & Ευεξίας (Holland & Barrett) το πρώτο τρίμηνο 2026 αυξήθηκαν κατά 23,3% στα 0,9 εκατ. ευρώ, υποστηριζόμενες από ισχυρή συγκρίσιμη ανάπτυξη και υψηλά επίπεδα πιστότητας πελατών. Παράλληλα, προχώρησε η στρατηγική συνεργασία με την Golden Age Capital / DrP Group για την ανάπτυξη της Holland & Barrett στο πλαίσιο ενός πιο επεκτάσιμου και κεφαλαιακά αποδοτικού μοντέλου ανάπτυξης.

Ο Γιάννης Βασιλάκος, διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Fourlis, δήλωσε: «Το πρώτο τρίμηνο του 2026 επιβεβαιώνει τη θετική εμπορική δυναμική του Ομίλου, με ισχυρή αύξηση εσόδων που υποστηρίζεται από ανθεκτική ζήτηση στις περισσότερες αγορές μας, αύξηση μεριδίων αγοράς και επέκταση του δικτύου. Ταυτόχρονα, το 2026 αποτελεί μια σημαντική μεταβατική χρονιά για τον Όμιλο Fourlis. Επιταχύνουμε την υλοποίηση του σχεδίου μετασχηματισμού μας, επενδύοντας στις δυνατότητες, τα συστήματα και το λειτουργικό μοντέλο που απαιτούνται για τη στήριξη μιας πιο επεκτάσιμης και αποδοτικής πλατφόρμας λιανικής. Οι πρωτοβουλίες αυτές αναμένεται να δημιουργήσουν σημαντικές διατηρήσιμες αποδόσεις από το 2027 και μετά· ωστόσο, αναμένεται να επιφέρουν μη-επαναλαμβανόμενα κόστη εντός του 2026, τα οποία, σε συνδυασμό με τα προγραμματισμένα κόστη επέκτασης και τις εξωτερικές πληθωριστικές πιέσεις κόστους, λόγω του πληθωρισμού και της Ρουμανικής αγοράς, εκτιμάται ότι θα επηρεάσουν την κερδοφορία κατά τη διάρκεια του 2026. Παραμένουμε προσηλωμένοι στην υλοποίηση του στρατηγικού μας σχεδίου, στον έλεγχο κόστους και στην εμπειρία πελάτη, θέτοντας παράλληλα τα θεμέλια για ισχυρότερη λειτουργική μόχλευση, βελτιωμένη επεκτασιμότητα και μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

