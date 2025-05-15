Coinbase: Χάκερς έκλεψαν δεδομένα πελατών και απαιτούν λύτρα ύψους $20 εκατ. - Η εταιρεία πληρώνει για πληροφορίες

Η Coinbase ανακοίνωσε σήμερα ότι κυβερνοεγκληματίες δωροδόκησαν υπαλλήλους της στο εξωτερικό για να κλέψουν δεδομένα πελατών. Το περιστατικό μπορεί να στοιχίσει στην Coinbase έως και 400 εκατ. δολάρια, εκτιμά η εταιρεία.

Το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων έλαβε ένα email στις 11 Μαΐου από κάποιον που ισχυριζόταν ότι απέκτησε πληροφορίες σχετικά με ορισμένους λογαριασμούς πελατών της Coinbase, καθώς και άλλα εσωτερικά έγγραφα.

Το email απαιτούσε χρήματα σε αντάλλαγμα για τη μη δημοσιοποίηση των πληροφοριών, αλλά η Coinbase ανέφερε ότι δεν έχει καταβάλει τα χρήματα και συνεργάζεται με τις αρχές για τη διερεύνηση του περιστατικού.

Αν και οι κωδικοί πρόσβασης δεν τέθηκαν σε κίνδυνο, τα δεδομένα που χακαρίστηκαν περιλάμβαναν ευαίσθητα δεδομένα όπως ονόματα, διευθύνσεις, αριθμούς τηλεφώνου και emails, συγκαλυμμένους αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών και άλλα, καθώς και τα τέσσερα τελευταία ψηφία των αριθμών κοινωνικής ασφάλισης, εικόνες ταυτοτήτων και υπόλοιπα λογαριασμών, ανέφερε η εταιρεία.

«Συνεργαζόμαστε στενά με τις αρχές και δεν θα πληρώσουμε τα λύτρα ύψους 20 εκατ. δολαρίων», ανέφερε η εταιρεία. «Αντ' αυτού, δημιουργούμε ένα ταμείο αμοιβής ύψους 20 εκατ. δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψη και καταδίκη των εγκληματιών που ευθύνονται για αυτή την επίθεση».

Πηγή: skai.gr

